Jacky Oh, ancienne star de « Wild ‘N Out », est décédée à 32 ans

Jacky Oh, un ancien membre de la distribution de « Wild ‘N Out » de Nick Cannon, est décédé à l’âge de 32 ans.

Un porte-parole de BET Media Group a confirmé sa mort à Fox News Digital.

« Nous sommes profondément attristés par le décès de Jacklyn Smith, connue dans le monde sous le nom de Jacky Oh, un membre talentueux de la famille ‘Wild N’ Out’ dont l’impact sera à jamais chéri et manqué. Jacky Oh était une amie aimante et une collègue bien-aimée de la Le casting de « Wild N’ Out » s’est déroulé sur cinq saisons », indique le communiqué.

NICK CANNON DIT QU’IL RESSENT LA « PLUS GRANDE CULPABILITÉ » DE NE PAS PASSER ASSEZ DE TEMPS AVEC SES 11 ENFANTS : « PROPAGER MINCE »

« Plus important encore, elle était une mère formidable pour trois beaux enfants. Le BET Media Group présente ses sincères condoléances à la famille Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon et à tous les amis qui ont aimé et pris soin de Jacky Oh pendant cette période difficile. temps. »

Jacky Oh a partagé trois enfants avec son partenaire de longue date et le célèbre YouTuber DC Young Fly, 31 ans, dont le vrai nom est John Whitfield.

« Nous remercions tout le monde pour leurs bons vœux et demandons la confidentialité pendant cette période difficile », a déclaré DC Young Fly dans un communiqué à Fox News Digital.

La déclaration de BET a également été publiée sur la page Instagram « Wild ‘N Out » avec une photo de Jacky Oh.

STARS QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2023

Les hommages ont afflué pour Jacky Oh dans la section des commentaires des anciens et actuels membres de la distribution, dont Justina Valentine, DJ-D-Wrek, Tim Chantarangsu, ainsi que des fans.

« Le cœur brisé. Une âme si incroyable… RIP Jacky », lit-on dans un commentaire.

D’autres fans ont envoyé des prières à son partenaire DC Young Fly et à sa famille aimante.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO INSTAGRAM

« Incroyable. Une personne si gentille et toujours chaleureuse. Je lui envoie de l’amour, ainsi qu’à sa famille, ses enfants, toute la famille sauvage et @dcyoungfly. »

Un autre hommage disait: « C’est horrible. Mon cœur va à DC et à sa famille. »

Fox News Digital a contacté le représentant de Nick Cannon pour un commentaire concernant la mort de Jacky Oh.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Jacky Oh a été présentée comme l’une des filles « Wild ‘N Out » de la populaire émission comique.

En 2015, elle et DC Young Fly se sont rencontrés lors de sa première apparition sur « Wild ‘N Out ». Le couple a accueilli trois enfants – Nala, Prince et Nova – selon Gens.

Avant sa mort, Jacky Oh parlait franchement d’être une mère de trois enfants et chérissait vraiment ses moments avec ses enfants.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO INSTAGRAM

« Je fais beaucoup de choses. Mais être maman est ce que je préfère », a-t-elle partagé dans son récent post.

« Dieu m’a choisi 3X… Je promets de ne jamais le prendre pour acquis. Je suis un homme tellement béni! »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En plus d’être actrice, Jacky Oh avait une ligne de maquillage et vendait des biens immobiliers.