Jacksonville Beach déclare l’état d’urgence

La ville de Jacksonville Beach a déclaré à Action News que les hôtels de la région de Jax se remplissaient alors que Milton se dirigeait vers la Floride.

Les dirigeants de la ville affirment que les personnes évacuant la région de Tampa Bay et d’autres régions du sud-ouest de la Floride trouvent refuge à Duval avant que la tempête ne frappe.

« Lorsque vous recherchez des endroits accessibles assez facilement depuis Tampa et la côte sud-ouest, Jacksonville en fait certainement partie », a déclaré le maire de Jacksonville Beach, Chris Hoffman. « Beaucoup d’entre nous ont de la famille et des amis dans cette région, donc je pense que pour beaucoup de gens, c’est un endroit logique où venir même si nous ne sommes certainement pas tirés d’affaire avec cette tempête. »

Mais alors que certains Floridiens affluent vers Jax Beach, certains habitants de longue date disent qu’ils n’aimeraient rien de plus que sortir.

« Si vous aviez de l’argent, je ne serais pas là. Si vous avez quelqu’un en Géorgie ou plus au nord en Floride, il est temps d’y aller », a déclaré John Martrell, qui vit à Jacksonville depuis 2005.

Ouragan Milton : Ces comtés du nord-est de la Floride ont recommandé ou mandaté des évacuations

Il est venu à Jax Beach non seulement pour une promenade de midi avant l’ouragan, mais aussi pour voir sa mère, qui vit sur la plage. Il dit que tous deux ont perdu de l’électricité lors de l’ouragan Hélène et qu’ils s’attendent à un pire résultat de la part de Milton.

« Rester sans électricité pendant trois ou quatre jours, c’est suffisant pour partir dans une tempête. Vous pensez que ce n’est pas grave, jusqu’à ce qu’il fasse une chaleur étouffante », a déclaré Martrell.

Hoffman s’attend à un certain nombre de pannes à Milton, mais a déclaré que la sécurité des équipes de Beaches Energy sera la priorité de la ville alors que la puissante tempête traverse la région.

« Ils ne peuvent pas fonctionner si la vitesse du vent dépasse 35 milles à l’heure. Nous ne les mettrons donc pas en danger, pas plus qu’ils ne le sont déjà », a déclaré Hoffman.

La ville s’attend également à une perte de sable provenant des dunes le long de la plage. Mais il y a à peine six mois, la ville a achevé son projet de réhabilitation des plages de 32 millions de dollars, financé par le gouvernement fédéral.

Le projet de 16 km a apporté du sable pour reconstruire les dunes de Neptune à la plage de Ponte Vedra. Hoffman a déclaré que les dunes sont actuellement en bon état, mais que la quantité de sable perdue dépend de la force de la tempête.

« Nous pourrions potentiellement, en raison de l’onde de tempête, assister à un certain cisaillement des dunes. Mais c’est naturel. Il est certes alarmant de le voir après une grosse tempête, mais ce sable est emporté par les eaux, forme un banc de sable au large de la côte et commence naturellement à se restaurer », a déclaré Hoffman.

La ville vient de déclarer l’état d’urgence local, qui débutera mercredi à midi et, pour le moment, se prolongera jusqu’à samedi. Les installations municipales fermeront mercredi et devraient rouvrir vendredi matin.

Aucune fermeture de pont ou d’accès à la plage n’a encore été annoncée, mais la ville exhorte toute personne restant en raison de la tempête à rester à l’intérieur et à quitter les routes demain, en particulier en début d’après-midi.

