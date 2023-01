Jackson Wang prend des lettres manuscrites de fans à l’aéroport de Mumbai ; dit: ‘Enfin je suis là’ [Read Tweet]

Les fans indiens de Jackson Wang sont sur un petit nuage. La belle icône de la K-Pop a enfin atterri à l’aéroport de Mumbai. On dit qu’il séjournera au palais et aux tours du Taj Mahal, à proximité de l’hippodrome de Mahalaxmi. Jackson Wang a déclaré qu’il avait toujours voulu venir en Inde. Au cours de ses premières années, lorsqu’il a vu des fans indiens dans sa vie, il a déclaré qu’il adorait visiter l’Inde un jour. Jackson Wang a déclaré qu’il était fasciné par la culture, Bollywood et l’industrie du divertissement. Indian Ahgashes lui a réservé un accueil chaleureux et enthousiaste à l’aéroport de Mumbai.

Jackson Wang s’est rendu sur Twitter pour remercier tous ceux qui sont venus le saluer. De nombreux fans l’ont suivi jusqu’à son véhicule. Il semble que le chanteur ait pris toutes les lettres manuscrites des fans. Son équipe n’a pas accepté de cadeaux mais il a pris les lettres. Il se produira à Lollapalooza India dans le cadre de sa tournée mondiale Magic Man.

Merci d’être là aujourd’hui #Inde svp rentrez chez vous en toute sécurité Cela signifie beaucoup pour moi de vous voir tous. Après avoir voulu venir ici pendant une décennie. Je suis tellement reconnaissant d’être enfin là J’espère te voir tmr Jackson Wang (@JacksonWang852) 28 janvier 2023

Vous êtes enfin en Inde après si longtemps ! J’espère que vous avez un voyage amusant et aussi une bonne performance @LollaIndia On va t’encourager comme toujours ?? Jackson Wang Global (@JacksonWGlobal) 28 janvier 2023

De la fermeture, ce n’était pas si extrême que nous avons vu dans d’autres clips #JACKSONININDIA pic.twitter.com/Jt4Gvyt4ek exo-l (@exo_kpopkings) 28 janvier 2023

Le festival Lollapalooza se déroule à Mumbai pour la première fois. Aujourd’hui, nous avons eu une performance du groupe légendaire, Imagine Dragons. Jackson Wang est l’attraction phare de demain. Il a joué en solo à Coachcella l’année dernière. Jackson Wang est également l’un des rares artistes asiatiques à remplir des stades pleins en Amérique latine.