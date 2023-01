Jackson Wang offre une performance mémorable à Lollapalooza India ; révèle qu’il souhaite revenir bientôt avec plus de concerts [Watch Videos]

Jackson Wang a été la star de Lollapalooza India 2o23. Le chanteur chinois qui fait partie du légendaire groupe K-Pop GOT7 est venu en Inde pour la première fois. Cela fait partie de sa tournée mondiale Magic Man. Hier, plus d’une centaine de fans se sont rendus à l’aéroport de Mumbai pour le rencontrer. Certains d’entre eux ont même franchi la barricade. Les autorités ont dû renforcer la sécurité de Jackson Wang. L’idole et l’artiste mondial ont gardé leur sang-froid tout au long. Il a fait signe aux fans et a même pris des lettres manuscrites. Les fans qui l’ont rencontré s’extasient sur lui sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, il a interprété des chansons de son album Magic Man. Jackson Wang a fait un set qui a duré plus d’une heure. Les fans sont devenus fous avec des chansons comme Dopamine, Blow, Cruel et tout. Il avait son équipe Team Wang avec lui. Vêtu d’un pantalon noir, d’un rasoir et d’une veste, il avait l’air dope. Les fans partagent des clips et des vidéos sur les réseaux sociaux…

C’est la vidéo où j’ai été poussé et Jackson m’a aidé à me relever et m’a demandé si j’allais bien ? Je n’arrive toujours pas à croire que je l’ai vu d’aussi près et aussi qu’il était un ange absolu avec la foule hier ?? #JACKSONININDIA @JacksonWang852 #LollapaloozaInde #INDIAWELCOMESJACKSON pic.twitter.com/QHlFIIZ56c joonsbodytowel (@militarywife_25) 29 janvier 2023

Après s’être tenu à une barricade pendant 6 heures, j’ai finalement vu le Magic Man lui-même. Et ça valait tellement la peine ! Quel putain de set incroyable pour ton premier show en Inde @JacksonWang852! #JACKSONININDIA #LollaInde pic.twitter.com/ZOKkeNUfH5 ru | une tortue ??? (@aristurtle__) 29 janvier 2023

Jackson Wang a déclaré qu’il était un fan de Bollywood. Il a dit qu’il aimerait revenir et faire un concert. Jackson Wang a déclaré que venir en Inde était un rêve devenu réalité.