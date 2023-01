Jackson Wang est assailli à l’aéroport de Mumbai alors qu’il arrive pour Lollapalooza India; les fans escaladent la barricade pour se rapprocher de la star de GOT7 [Watch Videos]

L’Inde a une énorme base de fans pour la K-Pop et l’icône de la musique Jackson Wang. Le membre talentueux, beau et charmant de GOT7 qui participe à sa tournée mondiale Magic Man va se produire au Lollapalooza à Mumbai. Sa performance est demain. Il semble que Jackson Wang séjournera à l’hôtel Taj, situé à proximité du site du sud de Mumbai, l’hippodrome de Mahalaxmi, où se déroule Lollapalooza. Il est arrivé à 22h30 à l’aéroport de Bombay. Jackson Wang voyageait de Bangkok, en Thaïlande, où il venait de terminer un concert. Les Ahgashes indiens se sont rassemblés à l’aéroport depuis 19 heures du soir. Lorsque Jackson Wang est sorti, ils ont assailli la star et certains ont même traversé la barricade. Jetez un oeil à quelques-unes des vidéos ci-dessous…

cette personne a été avertie maintes et maintes fois… mais elle lui a sauté dessus et tout a commencé. Non nous ne brouillerons pas sa photo car CECI N’EST PAS FAIT !

En tant que fanbase indienne, nous avons honte

Nous sommes désolés pour ce qui s'est passé

Il est évident que les organisateurs ne s’attendaient pas à ce qu’une telle foule se présente pour Jackson Wang. Des flics et du personnel de sécurité supplémentaires ont dû être appelés pour l’escorter hors de l’aéroport. Les fans ont appelé ceux qui harcelaient en disant qu’ils devraient être plus prudents. Jackson Wang a toujours dit qu’il souhaitait venir en Inde et qu’il aimait notre culture et nos divertissements.

Les gars l’ont-ils sérieusement harcelé ?? Ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions surtout quand nous souhaitions qu’il vienne en Inde depuis si longtemps ? Assez déçu, j’espère qu’il n’a pas été blessé. Désolé Jackson ? Mais de toute façon, Bienvenue en Inde !!! J’espère qu’il passe un bon moment ici ???#JACKSONININDIA ???? |INDIGO| (@tangjinjaemx3) 28 janvier 2023

C’est horrible !! Est-ce ainsi que nous traitons nos stars préférées ? je suis déçu ! Nous sommes ravis aussi mais .. C’est un comportement inacceptable ! Kaha gaya “Atithi dewo bhawa” ? Respectez son espace personnel !#JacksonWang #JACKSONININDIA pic.twitter.com/mQIuNQdSSG Zuby ? (@luckyclover2107) 28 janvier 2023

j’espère que jackson n’est pas blessé comme wtf est-ce que c’est istg les gars s’il vous plaît je comprends que notre pays n’a pas d’opportunités comme celles-ci et c’est très rare mais nous devons établir une bonne norme pour que les autres puissent envisager de venir ici aussi, s’il vous plaît soyez plus respectueux ensuite temps #JACKSONININDIA (@irarurey) 28 janvier 2023

Né de parents chinois, Jackson Wang était un escrimeur accompli dans son enfance et un probable membre de l’équipe olympique. Il a plutôt choisi une carrière dans la musique. Il est également le fondateur de l’équipe Wang.