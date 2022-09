Jackson voit une amélioration de son système d’eau endommagé

JACKSON, Mississippi (AP) – La capitale du Mississippi rétablissait l’eau courante dans certaines maisons et entreprises jeudi, mais de nombreux robinets sont restés secs ou n’avaient qu’un filet d’eau alors que les équipes travaillaient pour réparer une usine de traitement de l’eau endommagée par les inondations.

Les dirigeants de Jackson ont signalé des progrès du jour au lendemain dans le remplissage des réservoirs de l’usine d’eau OB Curtis, l’installation à l’origine des derniers problèmes d’eau à Jackson.

Ceux parmi les 150 000 habitants de Jackson qui avaient à nouveau de l’eau courante sont restés sous le coup d’un ordre d’ébullition antérieur aux problèmes causés par les inondations.

«De nombreuses régions de Jackson subissent désormais une certaine pression. Les zones plus proches de l’usine subissent une pression presque normale », a déclaré la ville dans un communiqué de presse. “Les zones plus éloignées de l’usine et à des altitudes plus élevées connaissent toujours une pression faible ou nulle.”

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré que la Garde nationale ouvrait des sites de distribution d’eau, s’ajoutant aux sites déjà gérés par la ville et par des groupes de bénévoles.

« À tout le monde dans la ville : je sais que vous faites face à une situation profondément injuste », a déclaré Reeves lors d’une conférence de presse jeudi. “C’est frustrant, c’est mal et ça doit être réparé.”

La faible pression de l’eau a empêché certaines personnes de prendre des douches ou des toilettes à chasse d’eau.

Les écoles de Jackson ont organisé des cours en ligne mardi, mercredi et jeudi, et certains restaurants ont fermé. Des toilettes portables sont garées à l’extérieur du Capitole. La Jackson State University a installé des toilettes temporaires pour les étudiants.

Mercredi, Lisa Jones a rempli des seaux de peinture vides avec de l’eau sur un site de distribution dans le sud de Jackson. Elle a dit que sa famille utiliserait l’eau pour se laver. Elle a dit qu’elle était frustrée de payer pour le service d’eau qu’elle ne reçoit pas.

“Chaque semaine, vous devez supplier quelqu’un d’aller chez lui et de demander si vous et vos enfants pouvez prendre un bain. Et puis vous faites monter leurs factures », a déclaré Jones. « Si nous ne pouvons pas le réparer, nous devons trouver quelqu’un qui le peut. … Réparez ce qui est cassé. Trop c’est trop.”

Reeves a déclaré l’état d’urgence lundi soir après que des pluies excessives et des inondations de la rivière des Perles ont exacerbé les problèmes de la station d’épuration. Mardi, le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence pour l’État. Biden a appelé mercredi le maire de Jackson, Chokwe Lumumba, pour discuter des efforts de réponse, y compris le soutien de l’Agence fédérale de gestion des urgences, de l’Agence de protection de l’environnement et du Corps des ingénieurs de l’armée.

Jeudi matin, la ville a fait état de “progrès significatifs” dans les efforts de restauration de la station d’épuration, avec une production de 78 livres par pouce carré, approchant un objectif de 87 PSI.

«Il y a encore des défis à relever car la source d’eau de prise change à nouveau la chimie. Les horaires des opérateurs ont été ajustés pour accroître la coordination entre les quarts de travail », indique le communiqué de la ville.

En plus des réparations sur place, la ville s’efforce d’obtenir plus de produits chimiques nécessaires au traitement.

___

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

____

L’écrivain de l’Associated Press Kevin McGill à la Nouvelle-Orléans a contribué à ce rapport.

Michael Goldberg et Emily Wagster Pettus, Associated Press