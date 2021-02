Jackson State donne à Deion Sanders Shutout lors de ses débuts en tant qu’entraîneur

JACKSON, Miss: Jalon Jones a lancé deux touchés et en a couru un autre alors que Jackson State battait NAIA Edward Waters 53-0 lors des débuts d’entraîneur de Deion Sanders dimanche.

Kymani Clarke a marqué deux touchés au sol. Warren Newman a montré une vitesse fulgurante en tant qu’écarteur et retourneur de coups de pied et a attrapé une passe de 6 verges de Jones pour le premier score de JSU.

Après une semaine de temps glacial rare, de nombreux résidents de Jackson ont fait la queue pour obtenir de l’eau potable en bouteille, l’atmosphère parmi les 12000 fans arrosés dans le Mississippi Veterans Memorial Stadium (44215 places) était festive.

Les soldats de la Garde nationale ont tiré un canon et ont fait des pompes après les scores de Jackson State, et Sanders, un membre du Temple de la renommée de la NFL, s’est fait jeter un seau de glace sur la tête à la fin du match alors que les gens dans les gradins applaudissaient la victoire.

Jackson State a dominé, marquant lors de son premier entraînement et ajoutant deux autres touchés en 67 secondes, enroulé autour d’un échappé d’Edward Waters sur un coup d’envoi, pour terminer la première mi-temps 31-0.

Jackson State avait choisi de recevoir pour ouvrir la deuxième mi-temps et a marqué en un peu moins de trois minutes après qu’un retour de coup d’envoi de 50 verges ait placé les Tigers à Edward Waters 47.

C’était le premier blanchissage de Jackson State depuis le 6 septembre 2014.

RÉUNION DE COWBOY

Avant le coup d’envoi, l’ancien quart-arrière des Cowboys de Dallas Troy Aikman a surpris Sanders sur le terrain avec un câlin et une conversation. Aikman et Sanders ont joué ensemble sur les Cowboys de 1995 à 1999 et ont remporté le Super Bowl de 1995. Aikman a reçu un test COVID-19 avant de se diriger vers le terrain.

NUIT FROIDE / NOURRITURE CHAUDE

Jackson a été durement touché par le gel profond et les routes verglacées la semaine dernière avec presque tous les 161000 habitants sans eau courante, ce qui a créé un dilemme pour Sanders et son personnel lorsqu’ils sont tous sortis pour trouver le dîner. Le restaurant après la fermeture du restaurant, a-t-il déclaré au Clarion Ledger. Jusqu’à ce que… les lumières d’un McDonald’s fassent signe dans l’obscurité.

Nous avons roulé là-haut, tous heureux, prêts à cracher la commande, et il n’y a personne. Nous étions juste assis là au drive-in mais ce n’était vraiment pas un drive-thru, juste un arrêt de voiture. Alors maintenant, j’ai un problème. Je meurs de faim, mec.

La station 5 des pompiers de Jackson s’est présentée avec un tas de nourriture saine pour Sanders et son personnel. Vous pouvez retrouver sa vidéo de la fête sur Instagram @deionsanders.

SUIVANT

Jackson State poursuit son combat à domicile contre Mississippi Valley State samedi, marquant le coup d’envoi de la saison de la Southwest Athletic Conference.

