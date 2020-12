CLEVELAND: Lamar Jackson est sorti des vestiaires, a sauvé la partie et peut-être la saison de Baltimore.

De retour sur le terrain après avoir été écarté par des crampes, Jackson a lancé une passe de touché de 44 verges à Marquise Brown, puis a mis en place le placement de 55 verges de Justin Tucker avec deux secondes à jouer, aidant les Ravens à une victoire sauvage de 47-42 contre Cleveland. Browns qui les a aidés à rester dans l’image des séries éliminatoires.

Un match du lundi soir dégoulinant d’intensité éliminatoire livrée avec un drame sans fin et des rebondissements époustouflants.

Tucker, qui a marqué 70 buts consécutifs à moins de 40 mètres avant de manquer la semaine dernière, avait beaucoup de distance sur son coup de pied pour donner aux Ravens (8-5) une victoire bien nécessaire.

C’était un coup de poing pour les Browns (9-4), qui s’étaient ralliés d’un déficit de 14 points pour prendre les devants alors que Jackson était absent.

Les Browns avaient une dernière chance après le coup de pied de Tucker, mais une série de parties latérales sur le jeu final s’est terminée par une sécurité qui a affecté les joueurs de tout le pays. Les Ravens ont été favorisés par trois sur la ligne d’ouverture.

Les deux meilleures équipes de la NFL se sont combinées pour neuf touchés au sol, égalant un record de la ligue établi en 1922.

Jackson s’est précipité pour deux touchés tout en sauvant ses coéquipiers, qui ont surmonté un COVID-19[feminine épidémie et de nombreux changements prévus jusqu’à présent en 2020.

Avec les Ravens en baisse de 42-35, Jackson est revenu du casier après que le quart-arrière Trace McSorley se soit blessé à la jambe en glissant sur un terrain lisse du FirstEnergy Stadium qui était difficile pour les joueurs à couper toute la nuit.

Aux quatrième et cinquième places, Jackson a roulé calmement à sa droite et a trouvé un Brown grand ouvert au milieu du terrain et il a facilement surpassé les défenseurs de Cleveland pour le TD.

Mais Baker Mayfield n’allait pas être refusé. Il a conduit les Browns 75 verges, frappant le demi offensif Kareem Hunt pour une passe TD de 22 verges avec 1:04 à faire.

Jackson a ensuite montré pourquoi il était une superstar.

Le MVP en titre de la NFL a effectué deux passes consécutives à l’ailier serré Mark Andrews pour 28 verges et a placé les Ravens à portée de Tucker, l’un des botteurs les plus précis de l’histoire de la ligue.

Mayfield avait secoué une interception coûteuse et ramené les Browns, brouillant de la poche à la Jackson et marquant sur une course avec 6:33 à jouer.

Cleveland ressemblait à une équipe différente comme une équipe éliminatoire.

Jackson jouait à son deuxième match depuis son retour de la COVID-19[feminine liste. Avant de partir à la fin du troisième quart avec les Ravens menant 34-20, il s’était précipité pour 124 verges et deux touchés.

PRÉOCCUPATIONS DE COIN

Greedy Williams, demi de coin blessé des Browns, a révélé sur Twitter qu’il souffrait de lésions du nerf axillaire à l’épaule depuis qu’il s’était blessé au camp d’entraînement. Il n’a pas joué cette saison.

Cleveland comptait sur Williams pour gérer la place de cornerback partant face à Denzel Ward, qui a raté son troisième match consécutif en raison d’une blessure au mollet.

BLESSURES

Ravens: CB Jimmy Smith est parti en seconde période avec une blessure à l’épaule. … CB Marcus Peters est parti avec une blessure au mollet au quatrième quart.

Browns: La star défensive Myles Garrett a raté un match en première mi-temps en raison d’une blessure au coude. … La recrue LT Jedrick Wills est partie brièvement au troisième quart avec une blessure à la jambe, mais est revenue.

SUIVANT

Ravens: Accueillez les Jaguars de Jacksonville (1-12) le 20 décembre.

Browns: Faites la première de deux visites consécutives d’un week-end dans la région de New York et affrontez les Giants le 20 décembre. Cleveland rend visite aux Jets invaincus le 27 décembre.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL