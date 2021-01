Plus d’un an après avoir gagné Grand frère, Jackson Michie s’ouvre sur sa bataille secrète contre la toxicomanie.

La star de télé-réalité, 25 ans, qui a participé à la saison 21 de la série CBS, est devenue candide sur TIC Tac à propos de son expérience dans l’émission. Il a sous-titré la vidéo: « Mon message le plus terrifiant à ce jour. J’ai caché ma dépendance au monde, j’ai gagné la série et j’ai récupéré ma vie. »

Répondant à une vidéo demandant une histoire « une sur un million » que vous « ne pouvez pas croire vous est arrivée », Jackson a expliqué qu’il avait un caillot de sang près de son cœur moins d’un mois avant de rejoindre la série, ce qui a diffusé les concurrents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors qu’ils concouraient pour 500 000 $. Cependant, ce n’est pas seulement son rétablissement après une opération qui a rendu son temps dans la série d’autant plus difficile.

« Avant d’entrer dans Grand frère, J’étais accro au Xanax, aux prises avec l’Adderall et la cocaïne, et j’ai pris mon dernier Xanax moins de deux jours avant de passer à cette émission « , a-t-il partagé avec ses followers. » À 23 ans, j’ai littéralement suivi une cure de désintoxication Xanax , récupération post-chirurgicale, à la télévision nationale pendant 100 jours et battu 15 personnes pour être le gagnant de Grand frère 21. «