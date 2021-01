SAN ANTONIO: Jhivvan Jackson a marqué 24 points, dont six à 3 points, alors que l’UTSA a dominé Southern Miss 78-72 samedi.

Jordan Ivy-Curry avait 14 points pour UTSA (7-8, 3-5 Conference USA). Jacob Allemagne a ajouté 13 points. Keaton Wallace avait 12 points. Jackson, meilleur buteur de tous les temps de l’UTSA, a marqué son 71e match en carrière avec 20 points ou plus.

LaDavius ​​Draine a récolté 19 points et sept rebonds pour les Golden Eagles (7-8, 3-5). Tyler Stevenson a ajouté 15 points et 10 rebonds. DeAndre Pinckney a récolté 12 points et sept rebonds. Jaron Pierre a marqué 12.

Un Draine 3 points a tiré Southern Miss aussi près que 74-70 avec 16 secondes à jouer, mais UTSA a fermé avec quatre lancers francs consécutifs.

L’UTSA a balayé Southern Miss avec une victoire 70-64 vendredi.

___

Pour plus d’informations sur le basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

___

Des éléments de cette histoire ont été générés par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com