Jackson Mahomes soutient Kayla Nicole après la vidéo « Backlash » – Hollywood Life

Jackson Mahomes23 ans, a montré son soutien à Travis Kelcec’est l’ex Kayla Nicole, 31 ans, après avoir publié une lettre ouverte franche parlant des « réactions négatives et de l’embarras » qu’elle a reçus sur Instagram. Le frère du coéquipier de football de Travis Patrick Mahomes a répondu au message de la belle avec trois émojis cœur noir. L’action n’a pas été trop surprenante étant donné qu’il est connu pour être un ami proche de Kayla dans le passé.

Jackson et Kayla sont devenus amis pour la première fois lorsqu’elle sortait avec Travis, qui serait maintenant en couple Taylor Swiftde manière intermittente de 2017 à 2022. Ils sont apparus ensemble dans plusieurs vidéos TikTok, dont une dans laquelle ils ont dansé au Yankee Stadium en 2021 et une autre dans laquelle ils ont synchronisé leurs lèvres avec un Sac d’argent Yo chanson en 2020.

Kayla a publié sa vidéo qui a fait la une des journaux après avoir été sous les projecteurs et critiquée au milieu de la nouvelle romance de Travis avec Taylor. Bien qu’elle n’ait pas nommé Travis dans la vidéo, elle a conseillé à ses abonnés de ne pas « participer à ce voyage tumultueux, souvent unilatéral » et de ne pas « s’engager ».

La vidéo est également venue après que Kayla ait abandonné Jackson, Patrick et la femme de Patrick. Bretagne Mahomes, sur Instagram. Le non-suivi s’est produit peu de temps après que Brittany ait été aperçue en train de traîner avec Taylor pour un dîner et au Chefs de Kansas City match dans le New Jersey la semaine dernière. Kayla et Brittany étaient proches et la première est même apparue au mariage de la seconde en mars dernier. On ne sait pas si Jackson et Kayla sont toujours amis malgré le désabonnement, mais ses derniers commentaires semblent prouver qu’il n’y a pas de mésentente de son côté.

Kayla et son ancienne romance avec Travis ont fait la une des journaux ces dernières semaines après que sa nouvelle relation avec le crooner « Shake it Off » ait attiré beaucoup d’attention pour la première fois lorsqu’elle a assisté à son premier match des Chiefs en septembre. Depuis, elle en a assisté à une autre, mais les deux tourtereaux potentiels ont été assez discrets sur leur statut amoureux. Ils ont été aperçus en train de traîner après le premier match auquel Taylor a assisté et avaient l’air plutôt confortables sur une photo publiée. Taylor a également été vue en train de s’amuser avec la mère de Travis, Donna Kelcealors qu’ils s’embrassaient, riaient et applaudissaient dans une suite pendant les jeux.