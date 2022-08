Jackson Lyons de Woodstock prêt à prendre la relève du quart-arrière – Shaw Local

Jackson Lyons a tout traversé pour se préparer à devenir le prochain quart partant de Woodstock.

Le senior des Blue Streaks a joué à différentes positions des deux côtés du ballon pour mieux comprendre le jeu, et maintenant il est prêt à montrer ce qu’il a appris.

“Je pense qu’il a beaucoup appris”, a déclaré l’entraîneur de Woodstock, Mike Brasile. “Je pense qu’il est prêt à passer sa dernière année.”

Lyons prendra la relève au poste de quart-arrière après l’obtention du diplôme de Liam Mickle. Mickle a lancé pour 1 641 verges avec 14 touchés et cinq interceptions la saison dernière. C’est la deuxième fois que Lyon remplacera Mickle à ce poste après avoir pris la relève en tant que partant de la JV lorsque Mickle a été promu au sein de l’équipe universitaire.

Woodstock présentera une offensive lourde cette saison avec une ligne offensive expérimentée. Les Blue Streaks ont récolté en moyenne 19,7 points par match la saison dernière et ont marqué 14 points ou moins à quatre reprises.

Les Streaks mettront en vedette un corps de receveurs talentueux, dirigé par Caden Monti, qui a terminé la saison dernière avec 595 verges sur réception et quatre touchés, et le nouveau venu Spencer Cullum. Kaden Sandoval et Adrian Perry apporteront leur expérience en tant que porteur de ballon. Perry s’est précipité pour 287 verges et trois touchés la saison dernière.

Lyons a joué les trois positions différentes de receveur large pour les Streaks et a également obtenu des clichés à l’extrémité serrée, ce qui, selon lui, l’aidera à exceller au poste de quart-arrière. Lyons pense qu’un quart-arrière doit apprendre chaque position sur le terrain et savoir ce que chaque joueur fera à chaque jeu pour réussir.

“C’est la chose la plus importante qui m’a aidé”, a déclaré Lyons à propos des différentes positions de receveur. « Si je n’avais pas ça, je ne sais pas. Je vois beaucoup mieux les itinéraires dans ma tête parce que je les ai réellement parcourus. Cela coule beaucoup mieux dans ma tête maintenant que j’ai eu cette expérience.

Lyons a également passé du temps à la sécurité la saison dernière, ce qui, selon lui, l’aidera à lire les défenses lorsqu’il se tiendra derrière le centre cette saison. De nombreuses équipes de la rivière Kishwaukee / Interstate 8 White jouent un style de défense similaire à Woodstock. Le quart-arrière sera familier avec le type de couvertures que les adversaires lanceront sur les Streaks et sera en mesure de repérer un paquet de blitz et d’appeler un audible.

“Cela aide beaucoup aussi, car beaucoup d’équipes sont lourdes, beaucoup de défenses ne sont pas si différentes”, a déclaré Lyons. “Voir cela à l’entraînement et obtenir beaucoup de bons représentants a beaucoup aidé.”

Lyons est toujours en train d’apprendre et de traverser des bosses alors que lui et les Streaks se préparent pour la saison. Il a apprécié l’aide qu’il a reçue de Brasile et Mickle, et avec toutes ses expériences, il est prêt à prendre les devants.

“En ce moment”, a déclaré Lyons, “je me sens vraiment bien.”