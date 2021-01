Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore ont fait une nouvelle démonstration de résilience au Tennessee, ouvrant les séries éliminatoires en venant de l’arrière pour battre les Titans.

Jackson a utilisé son habile capacité de course et son bras de passe efficace dimanche pour finalement remporter un match éliminatoire après avoir commencé sa carrière par des défaites successives en séries éliminatoires. Il était soutenu par une défense solide qui a arrêté le demi offensif étoile Derrick Henry et limité les Titans à un panier au cours des 46 dernières minutes d’une victoire de 20-13.

C’est maintenant à Buffalo, et l’opprimé Baltimore ne manquera pas de confiance samedi soir dans ses efforts pour éliminer un autre vainqueur de division et se qualifier pour le match pour le titre de l’AFC.

Après avoir surmonté une épidémie de mi-saison de COVID-19[feminine et un dérapage de trois matchs qui les a laissés avec une fiche de 6-5, les Ravens (12-5) en ont remporté six de suite.

Jackson, le joueur par excellence de la NFL en titre, a surmonté une interception précoce pour rallier les Ravens à leur première victoire en séries éliminatoires depuis 2014. Jackson a couru 136 verges, y compris un touché révolutionnaire de 48 verges au deuxième quart et la course décisive de 33 verges avec Il reste 1h37.

Peu de temps après, les Ravens ont célébré la victoire en soumettant un ballon de match aux mains de leur quart-arrière soulagé et racheté, dont le bilan de 0-2 en séries éliminatoires était un sujet brûlant dans les jours qui ont précédé le match.

Je sais que c’est un match d’équipe, mais il semble que chaque fois que c’est une défaite, c’est toujours de sa faute », a déclaré le demi de coin des Ravens, Marlon Humphrey. Donc, c’était super dans les vestiaires. Les gars étaient heureux.

Jackson a déclenché un match de course qui a amassé 236 verges, et il a secoué cinq sacs pour aller 17 pour 24 pour 179 verges. S’il peut jouer de la même manière contre les Bills, alors les Ravens ont une chance de réussir un bouleversement.

Que Baltimore est dans cette situation après avoir subi une COVID-19[feminine Une brèche qui était fortement attribuée à une série de quatre défaites en cinq matchs a rendu la victoire de dimanche particulièrement douce, surtout après que les Ravens se soient retirés rapidement la saison dernière après avoir porté une fiche de 14-2 en séries éliminatoires.

Cela vaut la peine de s’y attarder un peu », a déclaré l’entraîneur John Harbaugh lundi, mais pour le moment, nous n’avons tout simplement pas le temps de le faire.

CE QUI FONCTIONNE

La défense a limité Henry à 40 verges en 18 courses, et les Titans n’ont pu rassembler que 209 verges après avoir marqué 30 points lors d’une rencontre antérieure entre les équipes.

La plus longue course de Henry était un 8 verges, et il a en moyenne 2,2 verges par tentative.

C’est un testament pour vous montrer quel genre de gars nous avons à l’avant, quel genre de gars nous avons sur cette défense et quel genre de gars nous avons dans cette équipe », a déclaré le plaqueur défensif Derek Wolfe.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Les Ravens pourraient utiliser quelques cibles plus viables pour Jackson s’il est obligé de rattraper son retard en seconde période.

La receveuse large Marquise Brown et l’ailier serré Mark Andrews ont représenté 11 des 17 réussites de Jackson au Tennessee. Willie Snead a eu deux attrapés, l’arrière serré / arrière Patrick Richard en a eu trois et le large Dez Bryant n’a été ciblé qu’une seule fois.

STOCKER

Jackson a montré de la confiance, de l’équilibre et de la détermination en mettant fin à l’affirmation selon laquelle il ne pouvait pas gagner en séries éliminatoires.

Il y a eu beaucoup d’attention là-dessus, a reconnu Harbaugh. C’est quelque chose dont il n’aura pas à parler à l’avenir, et c’est une chose significative.

Brown a ajouté: Je suis super fier de lui, juste pour enlever ce singe de son dos. Maintenant, nous pouvons simplement essayer de bâtir dessus et continuer.

STOCK EN BAS

Le demi-offensif vétéran des Ravens, Mark Ingram, était un joueur en bonne santé. Ingram était le partant, mais a perdu ce rôle après s’être tordu la cheville en octobre. Maintenant, JK Dobbins et Gus Edwards obtiennent la majorité des portées et le troisième joueur, Justice Hill, s’habille le jour du match parce qu’il joue également dans des équipes spéciales.

BLESSÉ

Harbaugh a déclaré qu’il n’y avait pas eu de blessés importants au Tennessee. Nous devrions avoir tout le monde la semaine prochaine. Nous avons l’air bien en ce moment », a-t-il noté.

NUMÉRO DE CLÉ

C’est le nombre de bottés de dégagement dimanche pour Sam Koch l’un après la série d’ouverture, l’autre au troisième quart après que Baltimore a été coincé profondément dans son propre territoire.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Ravens pourraient avoir les mains pleines en essayant de contenir le quart-arrière des Bills Josh Allen, qui a marqué 26 pour 35 pour 324 verges avec deux touchés et aucune interception lors du premier match des séries éliminatoires contre Indianapolis. Il était également le meilleur coureur de Buffalo avec 54 verges.

___

