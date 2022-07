Jackson Holliday passe n ° 1 aux Orioles au repêchage de la MLB

Le milieu du premier tour comprenait deux autres joueurs dont les pères ont joué dans les majors: Justin Crawford, un voltigeur rapide et gaucher de Bishop Gorman High School à Las Vegas, est allé aux Phillies de Philadelphie au n ° 17, et le Les Reds de Cincinnati ont utilisé le choix suivant sur Cam Collier, un joueur de troisième but et frappeur gaucher du Chipola College, un collège junior de Floride. Le père de Crawford, Carl, a été quatre fois All-Star, et le père de Collier, Lou, a joué huit saisons dans les majors.