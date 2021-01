BLOOMINGTON, Ind.: Trayce Jackson-Davis a repris le match au milieu de la seconde période, terminant avec 22 points et 15 rebonds, menant l’Indiana à une victoire de 63-55 contre le Maryland lundi soir.

Race Thompson a ajouté 13 points et 11 rebonds pour les Hoosiers (7-4, 2-3 Big Ten) et Aljami Durham en a également marqué 13.

Le deuxième meilleur buteur Armaan Franklin (13,8) n’a joué que sept minutes avant de repartir sur blessure.

Aaron Wiggins a marqué 22 points et attrapé 10 rebonds pour le Maryland (6-5, 1-4). Hakim Hart a marqué 10 et Donta Scott a obtenu 12 rebonds.

Le Maryland menait 27-21 à la demie et un pointeur de Wiggins à 3 points moins de cinq minutes après le début de la seconde mi-temps avait permis aux Terps de gagner 10, 37-27. Rob Phinisee a frappé un 3 points et Durham a marqué cinq points pour ramener rapidement l’Indiana dans le match.

La dernière avance du Maryland était de 43-42 après deux lancers francs de Wiggins à 10h20. Jerome Hunter a frappé un 3 pour mettre les Hoosiers pour de bon à 10:04, puis J ackson-Davis a réussi un vol et un dunk en échappée, commençant une chaîne où il a marqué 12 points consécutifs dans l’Indiana pour une avance de 57-47 avec moins de deux minutes. aller.

Jackson-Davis a réalisé ses six derniers coups tandis que le Maryland est resté sans but pendant une période de 6 minutes, 19 secondes, manquant sept coups.

Wiggins a frappé un 3 points pour commencer une course de 9-0 qui a été terminée par le jeu à trois points de Jairus Hamilton pour donner au Maryland une avance de 16-6 près du milieu de la première mi-temps. Thompson a rapidement répondu avec un jeu de trois points et il a combiné avec Jackson-Davis sur tous les points Hoosier dans une course de 12-2 qui a égalé le match à 18 ans avec 5:53 à faire.

Wiggins a frappé un 3 points avec une minute à jouer dans la première mi-temps qui a donné au Maryland l’avance de six points à la pause. Les Terrapins ont tiré 38,5% avec quatre 3 points tandis que les Hoosiers ont raté les neuf coups derrière l’arc et ont tiré 30%.

Le Maryland rentre chez lui pour affronter l’Iowa n ° 5 et l’Indiana se rend au N ° 8 du Wisconsin jeudi soir.

___

