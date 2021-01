LINCOLN, Neb .: Rob Phinisee a marqué 18 points et Aljami Durham en a marqué 17 et l’Indiana a battu le Nebraska 84-76 dimanche.

Trayce Jackson-Davis a marqué neuf de ses 15 points sur la ligne de faute et a attrapé 11 rebonds et Race Thompson a marqué 11 pour Indiana (8-5, 3-3 Big Ten Conference) qui a maintenant remporté trois de ses quatre derniers matchs.

Le tir fautif de Jackson-Davis avec 15:53 ​​à jouer a permis aux Hoosiers de prendre une avance de 56-41. Le Nebraska a répondu avec une course de 22-6 en un peu plus que les six minutes suivantes et a mené 63-62 sur le 3 points de Kobe Webster avec 9:39 à jouer.

Le tir sauté de Jackson-Davis avec 3:52 à faire a brisé une égalité de 71 points après que la tête se soit inversée, et Indiana a mené le reste.

Teddy Allen a marqué 21 points pour le Nebraska (4-8, 0-5), Lat Mayen a marqué 15 et Dalano Banton, Trey McGowens et Derrick Walker 10.

ADDITIONNANT

Indiana a déplacé son record de tous les temps contre les Huskers à 16-7 et a remporté quatre victoires consécutives après une série de trois défaites consécutives.

SUIVANT

Indiana: accueille Purdue jeudi.

Nebraska: accueille le numéro 12 de l’Illinois à Lincoln mercredi.

___

