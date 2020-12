STARKVILLE, Mississippi: Rickea Jackson et Sidney Cooks ont combiné pour 56 points et 12 3 points et le n ° 13 Mississippi State a atteint un record de 18 3 points et a remporté une victoire de 103-76 sur Troy lundi soir.

Jackson a marqué 30 points, quatre de moins que sa carrière, allant de 6 sur 10 à 3 points. Cooks a ajouté 26 points, un sommet en carrière, atteignant 6 des 11 derrière l’arc. Aucun des deux n’avait réussi plus de trois triples dans un match.

Aliyah Matharu a ajouté quatre 3 points et 16 points pour les Bulldogs (3-1), qui ont rebondi après une défaite de 67-63 au sud de la Floride en réalisant 18 des 37 tentatives record derrière l’arc et en tirant 54%. Le précédent record MSU pour 3s était de 14 contre l’État de l’Iowa en 2001.

Jackson et Cooks avaient 27 points au premier quart, soit sept triples, alors que les Bulldogs marquaient 36 points et menaient par 22. Cooks avait une paire de 3 et huit points dans une course de 10-0 pour commencer le quart et Jackson avait 10 points , y compris deux paniers derrière l’arc, dans une course de fermeture 15-0.

Mississippi State est allé 13 sur 26 à distance et a tiré 56% pour une avance de 63-27 à la mi-temps. Jackson avait 18 points et Cooks 17 à la pause.

Alexus Dye a marqué 20 points et récolté 11 rebonds pour Troy (3-2). Tyasia Moore a ajouté 14. Les chevaux de Troie ont réussi 5 sur 23 sur 3 et ont tiré 35% au total.

