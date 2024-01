Jackson Allard, un homme du Dakota du Nord, a besoin d’une double greffe de poumon après des années de vapotage

Nouvelles

Un homme du Dakota du Nord a eu 1% de chances de survie après avoir été hospitalisé et mis sous assistance respiratoire alors qu’il avait besoin d’une double transplantation pulmonaire, alors que son niveau d’oxygène baissait après des années de vapotage intensif.

Jackson Allard, 22 ans, s’est rendu dans une clinique en octobre après s’être plaint de maux d’estomac et a été admis en raison de faibles niveaux d’oxygène. On lui a diagnostiqué une grippe 4 et une double pneumonie, tandis que son état s’est aggravé, et a ensuite été transféré à l’Université du Minnesota. , selon une page GoFundMe.

“Un médecin a dit qu’il avait 1% de chances de vivre et nous avons dit : ‘Il se bat'”, a déclaré la grand-mère d’Allard, Doreen Hurlburt. Nouvelles de la vallée en direct.

Après avoir été admis à l’hôpital, l’état d’Allard s’est tellement détérioré que les médecins ont décidé de mettre le natif de Fargo sous assistance respiratoire pour reposer son corps, selon le Nouvelles quotidiennes de Wahpeton.

Hurlburt dit que son petit-fils a développé ses symptômes à cause de sa terrible habitude de vapoter, qui à un moment donné s’est tellement aggravée au cours de son séjour à l’hôpital de trois mois que son cœur a cessé de battre, ce qui a conduit les médecins à donner un mauvais pronostic.

“Il s’est battu pendant combien de semaines nous allons lui donner une chance de se battre, nous n’allons arrêter aucune procédure ou quoi que ce soit”.

Hurlburt dit qu’elle a dit à Allard d’arrêter de vapoter, car les experts l’avaient auparavant jugé pire que les méthodes de tabagisme traditionnelles.

« Vous devez arrêter de vapoter, et nous n’arrêtions pas de le lui répéter encore et encore, et c’était un gros vapoteur. Il vapotait tout le temps », a déclaré Hurlburt.

Allard, qui a été décrit comme « amical, extraverti, énergique et amusant », a répondu aux critiques de sa famille par : « C’est mieux que la cigarette. »

Sa grand-mère a répliqué à son argument en disant : « Eh bien, ils ont dit, avec des cigarettes, dans 50 ans, vous aurez un cancer du poumon, dans 5 ans, si vous vapotez, ils vous verront avec des lésions pulmonaires permanentes. »

La Food and Drug Administration des États-Unis et d’autres experts de la santé conviennent que les cigarettes électroniques sont beaucoup moins dangereuses que les cigarettes traditionnelles, mais certains réclament un rapport du chirurgien général qui pourrait aider à clarifier les risques pour la santé liés à la tendance actuelle au tabagisme.

«Il y a eu tellement de messages déroutants sur le vapotage», a récemment déclaré Lawrence Gostin, expert en droit de la santé publique à l’Université de Georgetown. “Le rapport d’un chirurgien général pourrait clarifier tout cela.”

Alors qu’elle était assise à côté du lit d’hôpital, Hurlburt craignait de perdre son petit-fils.

«Je pensais avec certitude que nous allions le perdre. Je pensais qu’il ne survivrait pas à ça, mais dans mon esprit, je l’imaginais rentrer à la maison”, a-t-elle déclaré. a déclaré à KVLY-TV.

Même si la double transplantation pulmonaire a sauvé Allard le 1er janvier, sa vie en sera changée à jamais, tant à court qu’à long terme.

L’ancien vapoteur et sa mère devront rester au Minnesota pendant les six prochains mois pour ses examens réguliers.

Allard ne pourra plus jamais fumer ni boire et aura éventuellement besoin d’une autre greffe plus tard dans sa vie.

Dans un scénario déchirant similaire, des médecins ont utilisé des implants mammaires pour sauver un homme du Missouri qui avait besoin d’une double greffe de poumons après que ses organes ont commencé à cesser de fonctionner après une décennie de vapotage intensif.

Davey Bauer a été sauvé en mai dernier après un arrêt cardiaque, la seule option des médecins étant de retirer les poumons endommagés et de placer des implants mammaires dans sa cavité thoracique pour empêcher son cœur de bouger.











