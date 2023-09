Jackpot : Westjet offre à nouveau des vols de Kelowna à Las Vegas

Vive Las Vegas !

Pour la première fois depuis 2020, WestJet propose des vols directs de l’aéroport international de Kelowna (YLW) à Las Vegas.

« WestJet est fière d’ajouter une autre liaison transfrontalière à notre horaire hivernal, entre Kelowna et Las Vegas, alors que nous continuons d’offrir aux invités de partout au Canada des opportunités encore plus abordables et accessibles d’échapper au froid et de trouver le soleil cet hiver », a déclaré WestJet. John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial.

À partir du 15 décembre, des vols directs partiront de Kelowna vers Las Vegas deux fois par semaine, à 8 h. De plus, des vols directs de Vegas à Kelowna auront également lieu deux fois par semaine, à 13 h 05.

« L’engagement inébranlable de WestJet envers notre région illustre le pouvoir du partenariat pour favoriser notre position économique », a déclaré Sam Samaddar, chef de la direction de YLW. « Alors que la stratégie de croissance ambitieuse de WestJet prend son envol, nous anticipons avec impatience les avantages qu’elle apportera, renforçant nos liens et garantissant que YLW continue d’être le lien de l’Okanagan avec le monde.

La compagnie aérienne ajoute également des vols directs vers Phoenix, en Arizona, deux fois par semaine.

