Snapchat paie des millions de dollars aux influenceurs qui publient des vidéos virales sur son nouveau service Spotlight, y compris un jeune de 19 ans qui a gagné plus de 3 millions de dollars.

L’année dernière, Snapchat a déclaré qu’il paierait 1 million de dollars par jour aux influenceurs qui génèrent des clics avec des clips viraux dans le cadre de sa nouvelle initiative Spotlight visant à prendre en charge l’application rivale TikTok.

Alors que les snaps partagés sur des profils privés ne sont généralement vus que par des amis dans l’application, Spotlight permet aux utilisateurs de partager des publications publiquement tout en protégeant leur identité des étrangers.

Cela signifie que les créateurs de contenu auront la possibilité de créer un Snap largement vu, qu’ils aient deux amis Snapchat ou 2 millions.

Depuis le lancement de Spotlight, des milliers d’influenceurs adolescents ont gagné de l’argent en publiant du contenu abrégé.

Cam Casey, 19 ans, de Los Angeles, Californie, s’était déjà imposé comme une présence sur TikTok.

Cam Casey, 19 ans (à gauche) et Joey Rogoff, 21 ans, deux influenceurs des médias sociaux qui vivent ensemble à Los Angeles, ont gagné respectivement plus de 3 millions de dollars et 1 million de dollars pour avoir publié des vidéos virales sur l’initiative Spotlight de Snapchat, qui invite les utilisateurs à publier du contenu pour de l’argent

Casey et Rogoff ont rassemblé un énorme public en publiant des extraits viraux d’eux menant des expériences scientifiques et des tours de cartes

Quand il a appris que Snapchat lançait Spotlight, il a commencé à publier de vieilles vidéos depuis son téléphone, y compris une expérience scientifique où une bouteille de Coca Cola explose, selon le New York Times.

Deux semaines plus tard, après avoir téléchargé d’autres clips, Snapchat lui a dit qu’il allait être payé des centaines de milliers de dollars.

Casey a continué à télécharger plus de vidéos, publiant jusqu’à 120 clips par jour.

Il a gagné plus de 3 millions de dollars au total de la société pour le contenu viral, selon le Times.

Un autre influenceur, Joey Rogoff, 21 ans, a gagné plus d’un million de dollars grâce à Spotlight.

Dominic Andre, 27 ans, de Los Angeles, a gagné 600 000 $ grâce aux vidéos qu’il a publiées sur Spotlight.

Les stars de TikTok gagnent de l’argent, mais leurs chèques ne sont pas émis par la société mère de la plateforme, ByteDance.

Au lieu de cela, les noms de marque paient des influenceurs très suivis sur TikTok pour vendre leurs produits.

Les stars populaires de TikTok gagnent jusqu’à 200 000 $ par publication de 60 secondes et pourraient facturer aux grandes marques jusqu’à 1 million de dollars l’année prochaine si les tendances actuelles se poursuivent.

Cela signifie qu’une star comme la chanteuse de 17 ans Loren Gray, de Pennsylvanie, qui compte plus de 38 millions d’abonnés, peut facturer près de 200 000 dollars par publication.

BabyAriel, avec environ 30 millions d’adeptes, pourrait gagner environ 150000 dollars par poste, tandis que le chien de Poméranie basé à Los Angeles, Jiffpom, gagnerait 100000 dollars par poste.

Elle est connue pour avoir collaboré avec EA Games sur ses Sims 4: Get Famous.

Pourtant, Rogoff a déclaré au Times qu’il pensait que plus de stars de TikTok migreraient vers l’option la plus lucrative proposée par Snapchat.

« TikTok a créé ce précédent sur le type de contenu recherché par les gens », a déclaré Rogoff.

« Snapchat a fait un très bon travail en recréant cela à sa manière, en intégrant cela dans sa propre application.

«C’est la plateforme la plus rémunératrice à l’heure actuelle.

« J’espère que d’autres plates-formes le verront et suivront leur exemple, car c’est finalement ce qui rendra les créateurs les plus heureux. »

Casey a déclaré que sa popularité explosive sur Snapchat et les revenus élevés qui l’accompagnaient amélioraient sa cote Q parmi les influenceurs de la région de Los Angeles.

«Je pense que cela commence déjà à m’aider à entrer dans ce monde des médias sociaux grand public avec tous les autres créateurs grand public», a déclaré Casey.

CJ OperAmericano, 24 ans, de Los Angeles, publie principalement sur TikTok. Mais depuis le début de Spotlight, elle a réussi à gagner plus de 100 000 dollars.

«Tout le monde parle de Spotlight», a déclaré Katie Feeney, 18 ans, d’Olney, Maryland.

« C’est définitivement très connu de tous les TikTokers et de tous les influenceurs des médias sociaux. »

Feeny, un lycéen, a gagné plus d’un million de dollars de Snapchat au cours des deux derniers mois.

Dans un clip, on la voit tourner sur un hoverboard tout en apparaissant dans plusieurs tenues.

Feeney a déclaré que l’argent qu’elle avait gagné l’avait amenée à reconsidérer les collèges qu’elle avait précédemment exclus en raison du coût exorbitant.

« Je pense que cela va me prendre un certain temps pour vraiment le traiter », a déclaré Feeney au Times.

«J’ai maintenant l’opportunité d’aller à l’école de mon choix.

« Pour beaucoup de gens, Spotlight va changer leur vie et c’est incroyable. »

Pourtant, TikTok reste la plate-forme dominante pour les influenceurs de la génération Z.

«TikTok est l’endroit où il faut être en ce moment, c’est là que toute l’attention va, toute l’énergie va», a déclaré Casey.

Un autre inconvénient pour Snapchat est que la concurrence sur Spotlight s’intensifie, ce qui signifie qu’il y a moins d’argent à gagner parmi ceux d’un plus grand bassin d’influenceurs.

«Il y a plus de concurrence», a déclaré Casey.

«Il est plus difficile d’obtenir des vues. Plus de gens publient. ‘

Alors qu’André était interviewé par le Times, il a déclaré: « Je viens de recevoir un DM de Snapchat en ce moment, disant que j’ai gagné 100000 dollars supplémentaires.

Rogoff et Casey ont déclaré que depuis le lancement de l’initiative Spotlight, de nombreux influenceurs ont migré de TikTok vers Snapchat. Rogoff et Casey sont vus ci-dessus dans l’une de leurs vidéos virales TikTok

«Je gagne environ 100 000 dollars par semaine en moyenne.

Casey et Rogoff sont des colocataires qui partagent un appartement dans la section Studio City de Los Angeles.

Casey a déclaré au Times qu’il prévoyait de rendre une partie de l’argent qu’il avait gagné sur Snapchat à sa famille en guise de remerciement pour l’avoir élevé et soutenu.

« Oui, il s’agit simplement de faire des vidéos, mais il y a tellement plus à créer ce que vous voyez à la caméra », a-t-il déclaré.

«Je veux utiliser cet argent pour réinvestir dans mes vidéos et me créer une vie où je pourrai devenir l’un des plus grands influenceurs sur Internet.

«J’ai toujours eu de très grandes aspirations.

«Nous sommes dans une industrie étrange où tout peut arriver à tout moment.

Snap Inc, la société américaine à l’origine de Snapchat, a déclaré en novembre qu’elle abaissait le seuil pour que les gens puissent monétiser des vidéos – un luxe généralement réservé aux influenceurs comptant des millions d’abonnés.

« Les Snapchatters sont parmi les conteurs mobiles les plus expressifs et créatifs au monde et Spotlight leur donne l’occasion de partager leurs créations à grande échelle », a déclaré Snap Inc.

«Avec plus de quatre milliards de clichés créés chaque jour, Spotlight permet à la communauté Snapchat de s’exprimer et d’atteindre un large public d’une nouvelle manière.

Habituellement, sur Snapchat, les Snaps – les courts clips vidéo eux-mêmes – ne peuvent être vus que par les personnes avec lesquelles vous êtes amis sur l’application.

Spotlight permet aux utilisateurs de publier un Snap public, tout en gardant le reste de leur profil privé.

Les autres utilisateurs peuvent voir et partager le Spotlight Snap, mais personne ne peut répondre ni voir le profil de l’affiche.

Certaines célébrités et autres influenceurs ont déjà des comptes Snapchat « publics », ce qui signifie que d’autres utilisateurs peuvent rechercher et afficher leurs histoires.

Mais avec Spotlight, les utilisateurs n’ont pas besoin d’avoir un compte public pour que leur Snap apparaisse sur Spotlight – seulement «un grand Snap».

Après avoir créé une vidéo dans Snapchat, les utilisateurs verront désormais une nouvelle option Spotlight apparaître lors du choix de l’endroit où envoyer leur clip.

Snap Inc a admis que Spotlight était «inspiré par d’autres plates-formes», y compris TikTok, mais la fonctionnalité est «définie» par la communauté Snapchat et «abaisse la barrière à la création de contenu».

«Spotlight donne à notre communauté un lieu de partage public, ce que nous voyons désirer par la manière dont ils publient sur d’autres plateformes», a déclaré la société.

Spotlight « respecte également ses valeurs en matière de confidentialité » – car il ne comporte pas de commentaires publics et les profils sont définis comme privés par défaut.

En distribuant des prix en espèces par jour à quiconque réalise des Snaps divertissants qui apparaissent sur Spotlight, la société prétend rendre l’application plus juste et amusante – et qui ne donne pas la priorité aux célébrités ou aux personnalités publiques.