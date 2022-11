Jackpot Powerball à 1,9 milliard de dollars – pour une rente. Le forfait est surestimé

Il est difficile d’imaginer ce que ce serait de gagner le prix de 1,9 milliard de Powerball. Mais la réalité est presque toujours loin du fantasme.

“La malédiction des perdants à la loterie est bien réelle”, a déclaré Andrew Stoltmann, un avocat basé à Chicago qui a représenté plusieurs gagnants de loterie récents.

L’une des toutes premières décisions qu’un gagnant doit prendre – accepter le jackpot sous forme de somme forfaitaire ou de rente – finit souvent par être sa chute, a déclaré Stoltmann.

Le jackpot du tirage de lundi soir est désormais le plus gros lot de loterie jamais réalisé, estimé à 1,9 milliard de dollars, si vous choisissez de prendre votre aubaine sous forme de rente étalée sur trois décennies. L’option de paiement initial – que la plupart des gagnants du jackpot choisissent – pour ce tirage est de 929,1 millions de dollars.

De nos jours, l’option de rente est plus importante qu’elle ne l’était auparavant, par rapport à l’option en espèces, grâce à des taux d’intérêt plus élevés, qui permettent au jeu de financer des prix rentabilisés plus importants, selon la Multi-State Lottery Association, qui gère Powerball. .

Pourtant, “plus de 90% des gagnants prennent la somme forfaitaire immédiate”, a déclaré Stoltmann. “C’est généralement une grosse erreur.”