Jackpocket, l’application de loterie n°1 aux États-Unis, lance une nouvelle application de casino dans le New Jersey

Jackpocket est la première plateforme de loterie à entrer sur le marché en ligne casino espace, offrant aux New Jerseyiens une expérience élargie et transparente

NEW YORK, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ — Jackpocketl’application de loterie n°1 aux États-Unis*, a annoncé aujourd’hui son lancement Jackpocket Casino dans New Jersey grâce à un partenariat avec Caesars Interactive Gaming New Jersey, LLC. Jackpocket est la première plateforme de loterie de l’histoire des États-Unis à entrer sur le marché en ligne. casino espace – une étape clé dans son expansion vers des options de divertissement supplémentaires.

Désormais, les New Jerseyiens peuvent profiter de centaines de services en ligne casino jeux via Jackpocket Casino, y compris les jeux classiques favoris, les jeux exclusifs, ainsi que les jeux de marque Jackpocket comme le blackjack, la roulette et les machines à sous. Le jackpocket Casino L’application offre une expérience transparente aux côtés de l’application classique Jackpocket Lottery, permettant aux utilisateurs de New Jersey jouer casino jeux depuis le confort de leur téléphone mobile, de leur tablette et de leur ordinateur.

“Ce lancement élargit immédiatement les offres de divertissement de Jackpocket en New Jersey et nous ferons de même pour les fans d’autres marchés à l’avenir”, a déclaré le PDG et fondateur de Jackpocket, Peter Sullivan. “Alors que l’espace iGaming continue de croître, nous sommes ravis de fournir à notre base d’utilisateurs de loterie engagés un moyen simple et amusant de s’impliquer dans des jeux que nous savons qu’ils aiment déjà.”

Utilisateurs de la loterie Jackpocket dans New Jersey pourra explorer en toute transparence Jackpocket Casino et déplacez-vous facilement entre les deux applications une fois enregistré. Chaque nouveau casino l’utilisateur recevra à la fois un casino et une offre de bonus de loterie après inscription et réalisation d’un premier casino dépôt. Grâce à cette connexion, Jackpocket Casino amplifiera également la visibilité et la notoriété des nouveaux gagnants de loterie, des jeux, des prix et des causes soutenues par la loterie dans New Jersey et à travers le pays.

En 2019, Jackpocket est devenu le premier service de messagerie de loterie enregistré aux États-Unis lors de son lancement en New Jersey, le premier État à autoriser formellement les services de messagerie de loterie. Les bénéfices de la vente des billets de la New Jersey Lottery sont reversés au système de retraite de l’État pour les employés du secteur public, notamment les enseignants, les policiers et les pompiers. Depuis le lancement de Jackpocket dans l’État, environ 69 millions de dollars a été restitué aux programmes de l’État à partir de billets de loterie commandés sur l’application. De plus, il y a eu plus de 300K gagnants et plus 82 millions de dollars en gains sur Jackpocket en New Jersey à ce jour. Cela comprend un 9,4 millions de dollars Gagnant du Pick-6 : le plus grand gain légal et réglementé jamais enregistré sur un appareil mobile aux États-Unis. Maintenant avec Jackpocket CasinoJackpocket étend fièrement son engagement envers l’État.

Jackpocket Casino est le premier opérateur iGaming en Amérique à recevoir la certification iCAP pour les meilleures pratiques en matière de protection des joueurs, soutenue par l’expertise du National Council on Problem Jeu d’argent. Jackpocket Casino s’engage à promouvoir une expérience de jeu responsable et fournit à ses clients des outils et des ressources pour un jeu responsable et sûr, y compris des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de définir des limites de dépôt, de dépense et de durée.

Joueurs dans New Jersey peut télécharger Jackpocket Casino pour IOS et Android ou visitez www.casino.jackpocket.com.

*Application de loterie classée numéro un selon les données d’AppFollow. Doit avoir 21 ans et plus et être physiquement situé à New Jersey. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez un jeu d’argent problème et souhaite obtenir de l’aide, appelez le 1-800-GAMBLER.

À propos de Jackpocket

Jackpocket construit l’avenir du divertissement grâce à de nouvelles expériences numériques passionnantes pour l’industrie du jeu en argent réel. En plus du nouveau Jackpocket Casino application dans New JerseyJackpocket Lottery, la première application de messagerie de loterie tierce sous licence aux États-Unis, est désormais disponible dans 18 juridictions : Arizona, Arkansas, Colorado, Idaho, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Nouveau Mexique, New York, Ohio, Oregon, Porto Rico, Texas, Washington DCet Virginie occidentale. Jackpocket a également neuf partenariats sportifs professionnels dans la NFL, la MLB, la NBA et la LNH, ainsi que des investisseurs célèbres, notamment Marc Cubain, Kévin Hart, John Ledecky, Whitney Cummings, et plus. Télécharger Jackpocket Casino pour IOS et Android ou visitez www.casino.jackpocket.com. Suivez-nous Facebook, Xet Instagram.

