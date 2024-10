Jackmaster décède des suites d’un traumatisme crânien accidentel à l’âge de 38 ans

Le DJ et producteur house écossais Jackmaster est décédé des suites de « complications résultant d’un traumatisme crânien accidentel » à l’âge de 38 ans.

La nouvelle a été confirmée par les représentants du musicien sur Instagram, qui ont écrit : « C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès prématuré de Jack Revill, connu par beaucoup sous le nom de Jackmaster ».

Le communiqué ajoute que Revill est décédé samedi matin (12 octobre) à Ibiza des suites d’une blessure à la tête.

« Sa famille – Kate, Sean et Johnny – a le cœur brisé », poursuit le communiqué. « Bien que profondément touchée par le soutien massif de ses amis, collègues et fans, la famille demande gentiment à rester privée alors qu’elle traverse l’immense chagrin de cette perte dévastatrice. »

« La passion de Jack pour la musique et sa volonté incessante de repousser les limites de la créativité à travers son travail sur le label Numbers et Rubadub Records à Glasgow, y compris la découverte d’innombrables artistes innovants, ont fait de lui une figure pionnière et appréciée de la communauté de la musique électronique, tant devant qu’arrière. les scènes.

«Son talent pour mélanger les genres et proposer des sets et productions de DJ électrisants lui a valu le respect et l’admiration de ses pairs et de ses fans du monde entier. Son héritage continuera d’inspirer et son impact sur le monde de la musique dance restera indélébile.

Revill est né à Glasgow en 1986 et à l’âge de 14 ans, il travaillait dans le célèbre magasin de disques Rubadub de la ville, où il a pris son surnom de Jackmaster, en référence aux racines de la house de Chicago dans les années 1980. À 17 ans, il était un habitué de la soirée techno Monox de la ville.

Sa réputation en tant que DJ et interprète s’est rapidement développée et il a ensuite cofondé le label et la soirée club Numbers, entre autres. Connu pour sa diversité dans plusieurs genres, il a remporté le prix « Breakthrough DJ » décerné par Magazine DJ en 2010, et l’année suivante, il a été invité à organiser un mix pour FabricLive.

Il a continué à être classé parmi les meilleurs DJ du monde tout au long des années 2010 et a obtenu une résidence sur BBC Radio 1 en 2014.

La DJ et présentatrice Annie Mac a rendu hommage à Jackmaster sur son Instagram en écrivant : « Dévastée d’apprendre la mort tragique de Jack Revill alias @jackmaster. Il était sans conteste l’un des meilleurs DJ du Royaume-Uni ; intrépide et avant-gardiste, engagé à 100 % dans le travail à accomplir. Il était si charismatique, si amusant, si solide, un de ces gars qui illuminaient une pièce. J’ai toujours aimé le voir et lui parler.

Le dernier show de Jackmaster a eu lieu le mois dernier au Hï Ibiza.