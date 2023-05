Jacklyn Zeman, star de l’hôpital général pendant plus de 4 décennies, est décédée à 70 ans

Jacklyn Zeman, qui a joué Bobbie Spencer pendant 45 ans sur ABC Hôpital généralest décédé à 70 ans.

Zeman est décédée après une courte bataille contre le cancer, a confirmé sa famille mercredi. La nouvelle de sa mort a été annoncée pour la première fois par le producteur exécutif de l’émission, Frank Valentini.

« J’ai le cœur brisé d’annoncer le décès de notre bien-aimée Jackie Zeman », a-t-il écrit sur Twitter. « Tout comme son personnage, le légendaire Bobbie Spencer, elle était une lumière brillante et une vraie professionnelle qui apportait tellement d’énergie positive à son travail. »

ABC Divertissement et Hôpital général a également publié une déclaration, disant: « Jacklyn Zeman a été un membre bien-aimé de la Hôpital général et la famille ABC depuis qu’elle a créé le rôle emblématique de Bobbie Spencer il y a plus de 45 ans. Elle laisse derrière elle un héritage durable pour son interprétation nominée aux Emmy Awards de la mauvaise fille devenue héroïne et on se souviendra toujours de son bon cœur et de son esprit radieux. Nous sommes dévastés par la nouvelle de son décès et adressons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de Jackie. »

Zeman a d’abord rejoint Hôpital général en 1977 en tant que Barbara Jean, qui passait par Bobbie, et était la fougueuse sœur cadette de Luke Spencer d’Anthony Geary. Zeman a grandi pour considérer Geary comme une famille hors caméra.

« Je suis probablement plus proche de lui que je ne le serais d’un vrai frère », a-t-elle déclaré l’an dernier à Maurice Benard dans sa série YouTube. État d’esprit.

Personnage « fascinant »

Zeman a immédiatement eu un impact, nommée meilleure méchante par Soap Opera Digest dans leurs prix de 1979, et sa course sur Hôpital général s’avérerait être l’un des plus longs pour un acteur de feuilleton américain.

Bobbie avait travaillé comme adolescente prostituée et avait abandonné un bébé pour adoption, mais avait réussi à changer sa vie et à devenir infirmière à l’hôpital général.

Le portrait de Spencer par Zeman était celui d’une femme pleine d’entrain et optimiste qui était aussi douce que la tarte mais qui avait aussi un sens de soi. Elle ne souffrait pas d’imbéciles et n’avait aucun problème à révoquer les subtilités si elle croyait que c’était justifié.

« Bobbie a été une personne fascinante à jouer pour moi », a-t-elle déclaré dans une interview en 1982. « Je peux faire… toutes les choses auxquelles la plupart des femmes pensent mais n’oseraient pas. »

Jacklyn Zeman et la co-vedette de l’hôpital général Maurice Benard sont présentés lors d’une remise de prix le 24 avril 2007 à Beverly Hills, en Californie. (Frazer Harrison/Getty Images)

L’une des scènes les plus mémorables de Zeman a eu lieu en 1994, lorsque la fille de Bobbie, BJ, est dans un accident de bus scolaire qui la laisse en état de mort cérébrale. Bobbie et son mari de l’époque, Tony (joué par Brad Maule) ont pris la décision de donner le cœur de leur fille à sa cousine, Maxie, qui luttait contre la maladie de Kawasaki.

Laura Wright, qui joue la fille de Bobbie, Carly Spencer, a publié une série d’émojis au cœur brisé. Jon Lindstrom, qui joue Kevin Collins, a écrit : « Ça va me prendre une minute à traiter. Je n’arrive pas à croire qu’il reste une force vitale comme la sienne. »

A commencé avec le rôle One Life to Live

Né le 6 mars 1953 à Englewood, NJ, Zeman a découvert un amour pour la danse dans son enfance et à l’adolescence, a commencé à jouer dans des productions scolaires. Elle a travaillé au Venezuela en tant que danseuse après le lycée et a été pré-médicale à l’Université de New York, mais a abandonné lorsqu’on lui a proposé un contrat au feuilleton ABC. Une vie à vivre après avoir été initialement embauché pour seulement trois jours de travail.

Elle a joué Lana McClain sur ce feuilleton pendant un peu plus d’un an, puis est partie pour Hôpital général.

« Je n’ai même pas auditionné », a-t-elle déclaré à un blogueur en 2010. Zeman a été nominée pour quatre Daytime Emmy Awards pour son travail dans la série.

Au nom de notre famille @GeneralHospital, j’ai le cœur brisé d’annoncer le décès de notre bien-aimé @JackieZeman. Tout comme son personnage, le légendaire Bobbie Spencer, elle était une lumière brillante et une vraie professionnelle qui apportait tellement d’énergie positive avec elle au travail. pic.twitter.com/DxGdjYavab —@valentinifrank

En dehors des feuilletons, Zeman a travaillé comme hôtesse du Playboy Club pour aider à payer ses études et a également joué dans des publicités. Elle a eu un rôle dans les années 1982 Réunion de classe de National Lampoon et est apparu dans une série de téléfilms. Elle a également eu un rôle régulier dans la série en tant que Sofia Madison dans la série dramatique policière La Baiece qui lui a valu une cinquième nomination aux Emmy Awards.

La dernière apparition de Zeman sur Hôpital général avant sa mort était en avril, pour le mariage du petit-fils de son personnage. Le même mois, elle a également célébré le 60e anniversaire de l’émission en publiant une vidéo sur Instagram pour les fans.

« Un grand, grand merci du fond du cœur aux personnes très spéciales qui nous regardent, nous soutiennent et nous maintiennent en ondes toutes ces années. Nous vous aimons. »

Zeman laisse dans le deuil deux filles, Cassidy et Lacey, issues de son mariage avec Glenn Gordon.