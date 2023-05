Jacklyn Zeman, actrice de longue date de « General Hospital », décède à 70 ans : « Une lumière vive »

Jacklyn Zeman, l’actrice de longue date de « General Hospital » qui jouait le rôle de Barbara « Bobbie » Spencer, est décédée à 70 ans.

La mort de Zeman a été annoncée par le producteur exécutif de l’émission, Frank Valentini, sur Twitter mercredi soir.

« Au nom de notre famille @GeneralHospital, j’ai le cœur brisé d’annoncer le décès de notre bien-aimée @JackieZeman », a tweeté Valentini. « Tout comme son personnage, le légendaire Bobbie Spencer, elle était une lumière brillante et une vraie professionnelle qui a apporté tellement d’énergie positive avec elle au travail. »

« Jackie nous manquera beaucoup, mais son esprit positif vivra toujours avec nos acteurs et notre équipe », a-t-il poursuivi. « Nous envoyons nos plus sincères condoléances à ses proches, ses amis et sa famille, en particulier ses filles Cassidy et Lacey. »

La page Twitter officielle de la série a également publié une déclaration rappelant Zeman pour avoir joué le « rôle emblématique de Bobbie Spencer » pendant des décennies.

« Jacklyn Zeman est un membre bien-aimé du » General Hospital « et de la famille ABC depuis qu’elle a créé le rôle emblématique de Bobbie Spencer il y a plus de 45 ans », la page a tweeté. « Elle laisse un héritage durable pour son interprétation nominée aux Emmy Awards de la mauvaise fille devenue héroïne et on se souviendra toujours de son bon cœur et de son esprit radieux. »

Le message sincère ajouté, « Nous sommes dévastés par la nouvelle de son décès et adressons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de Jackie. »

L’actrice de feuilleton vétéran est née en 1953 à Englewood, dans le New Jersey, et a d’abord été danseuse avant de changer de vitesse et de devenir actrice.

Le premier rôle important de Zeman est venu en 1977, en tant que habitué du feuilleton ABC « Une vie à vivre. » Elle a été choisie pour jouer Bobbie Spencer dans « General Hospital » au cours de la même année et a continué ce rôle dans plus de 800 épisodes sur 50 ans.

Zeman laisse dans le deuil ses deux filles, Cassidy et Lacey.