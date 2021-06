Jackky Bhagnani et 8 autres personnes font face à une plainte pour viol et attentat à la pudeur | Nouvelles des gens

Mumbai : Un FIR a été déposé par la police de Bandra dans le cadre d’une plainte pour viol et agression sexuelle déposée par un ancien mannequin et auteur-compositeur. Parmi les neuf personnalités nommées figurent l’acteur-producteur Jackky Bhagnani, le photographe glamour Colston Julian et Krishan Kumar de T-Series.

Anirban Blah, fondateur de la société de gestion des talents Kwan, Nikhil Kamat, Sheel Gupta, Ajit Thakur, Gurujyot Singh et Vishnu Wardhan Induri sont les autres personnes nommées dans le premier rapport d’information, qui a été enregistré le 26 mai.

Lors d’une interaction avec les médias, le plaignant a allégué qu’aucun des accusés n’avait été arrêté jusqu’à présent.

Le plaignant est resté injoignable après des appels téléphoniques répétés.