Jackie Weaver a envoyé les médias sociaux dans une frénésie la semaine dernière pour la façon dont elle a géré une réunion explosive du conseil paroissial, apparaissant plus tard dans de nombreux programmes d’information et attirant l’attention nationale.

Alors se pourrait-il qu’une comédie musicale de sa vie soit la prochaine sur les cartes?

Nous devrons peut-être demander à Andrew Lloyd Webber, qui a partagé une chanson qu’il a composée et écrite avec le parolier Don Black sur le membre du conseil paroissial.

Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, il a fait appel à l’actrice Carrie Hope Fletcher qui chante « Jackie Weaver est notre sauveur, elle saura quoi faire » alors que le compositeur l’accompagne au piano.

Les deux hommes semblent filmer chez eux en raison des restrictions de verrouillage.

Lloyd Webber a légendé la vidéo: « Une chanson pour Jackie Weaver, nous vous aimons tous! »

Il a dit plus tard que ses amis aux États-Unis pensaient qu’il était «fou» de l’avoir écrit, disant à Good Morning Britain qu’ils avaient demandé «Qui diable est Jackie Weaver?

« Un ami de New York a appelé » hier soir et m’a réveillé et m’a dit « Qui est Jackie Weaver? » et j’ai dit « Eh bien, c’est un truc très britannique » », a déclaré le lauréat d’un Oscar.

Il a également plaisanté sur la perspective de transformer la chanson en une comédie musicale du West End: « On ne sait jamais! Les gens ont dit qu’Eva Peron (Evita) était une mauvaise idée. »

Image:

Andrew Lloyd Webber a composé une chanson sur Jackie Weaver



La vidéo virale de la réunion du conseil de la paroisse de Handforth montre trois conseillers semblant hostiles à Mme Weaver avant qu’elle ne lance l’un d’entre eux lors de l’appel Zoom.

«Vous n’avez aucune autorité ici, Jackie Weaver. Aucune autorité du tout! cria le président Brian Tolver – peu de temps avant qu’il ne soit expulsé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





La réunion du conseil paroissial en colère devient virale



Lloyd Webber a décrit la réunion comme « une sorte d’opéra », se référant peut-être à ses émotions fortes et à ses voix élevées.

Quant à savoir pourquoi il a inventé la chanson, il a dit: « Lorsque vous vous ennuyez, vous devez penser à des choses. »