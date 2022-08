Jackie Walorski, membre du Congrès de l’Indiana, tuée dans un accident de voiture

WASHINGTON –

La représentante républicaine américaine Jackie Walorski a été tuée mercredi dans un accident de voiture dans son district du nord de l’Indiana, selon son bureau.

« Le mari de Jackie vient d’être informé par le bureau du shérif du comté d’Elkhart que Jackie a été tuée dans un accident de voiture cet après-midi. Elle est rentrée chez elle pour être avec son Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Veuillez garder sa famille dans vos pensées et vos prières. Nous n’aurons pas d’autres commentaires pour le moment », a déclaré son bureau dans un communiqué.

Le bureau du shérif du comté d’Elkhart a déclaré avoir été appelé sur les lieux d’un accident impliquant deux véhicules peu après midi. La police a déclaré qu’une voiture a voyagé à gauche de la voie centrale et est entrée en collision frontale avec un SUV dans lequel se trouvait Walorski, tuant Walorski, 58 ans, et deux autres personnes dans le véhicule.

Une femme de 55 ans au volant de l’autre voiture a également été tuée dans l’accident, a indiqué la police.

Walorski, qui a siégé au comité des voies et moyens de la Chambre, a été élue pour la première fois pour représenter le 2e district du Congrès de l’Indiana en 2012. Elle avait auparavant servi trois mandats à la législature de l’État.

Walorski, est né à South Bend et a vécu près d’Elkhart, Indiana. Elle et son mari étaient auparavant missionnaires en Roumanie, où ils ont créé une fondation qui fournissait de la nourriture et des fournitures médicales aux enfants démunis. Elle a travaillé comme journaliste à la télévision à South Bend avant de se tourner vers la politique.