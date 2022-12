Jackie Stewart rejoint Lewis Hamilton à la recherche de plus de pouvoir pour l’association des conducteurs

Jackie Stewart, légende de la Formule 1 et triple championne du monde des pilotes, a soutenu Lewis Hamilton dans la recherche de plus de pouvoir pour l’Association des pilotes de Grand Prix concernant les décisions concernant le sport.

Hamilton a récemment riposté à la F1 pour avoir permis que les règlements soient décidés par des “personnes au pouvoir” alors que les pilotes n’ont pas leur mot à dire.

Stewart a déclaré que le corps était “beaucoup plus puissant” lorsqu’il était président de l’organisation.

Year End 2022 : une année historique pour le badminton indien et l’avenir est super brillant

« J’étais le président de l’association des pilotes de Grand Prix lorsque le GPDA était beaucoup plus puissant qu’il ne l’est aujourd’hui d’ailleurs. Je pense que c’est faux. Je pense que nous devrions avoir plus d’influence”, a déclaré Stewart, cité par Express Sport.

Fondée en 1961, dans le but d’améliorer les normes de sécurité dans le sport, la GPDA détenait beaucoup de pouvoir et était essentielle pour dicter les conditions suivies par le sport. Le GPDA était célèbre pour le boycott de plusieurs événements, dont le Grand Prix de Belgique 1969 et le Grand Prix d’Allemagne 1970.

L’organisation a finalement été dissoute mais réformée après la mort de Roland Ratzenberger au Grand Prix de Saint-Marin 1994. Le groupe a perdu une grande partie de son pouvoir lorsqu’il s’agit de prendre des décisions clés sur le sport.

Récemment, tous les 20 pilotes de F1 se sont réunis pour un repas avant la finale de la saison 2022 pour un départ pour Sebastian Vettel, après quoi Hamilton a déclaré qu’ils devraient se rencontrer plus régulièrement et faire plus en tant que groupe uni.

Championnats nationaux de boxe féminine 2022 : Lovlina et Zareen entrent en finale

“Nous avons une responsabilité, nous avons une excellente plateforme, chacun de nous, collectivement, et il y a beaucoup de choses que la F1 doit faire avancer en termes d’action. Cela dit que nous faisons beaucoup de choses, la durabilité et toutes ces choses, mais nous devons nous assurer que nous poussons et faisons de notre mieux et peut-être que le GPDA peut jouer un rôle à cet égard », a déclaré Hamilton dans rapports des médias.

Avec Jackie Stewart soutenant maintenant Hamilton, et si plus de conducteurs expriment un soutien similaire, les conducteurs pourraient chercher plus d’influence dans les décisions qui pourraient conduire à une situation de vie ou de mort pour eux.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)