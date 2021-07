L’épouse de Jackie Shroff, Ayesha Shroff n’est pas seulement une très belle femme mais elle est aussi très courageuse et forte. Récemment, lors d’une apparition sur » Dance Deewane 3 « , Jackie a révélé qu’Ayesha était une fois venue le sauver, lui et son ami, lorsqu’un » gang » est venu les battre.

Au cours de l’épisode du week-end de » Dance Deewane 3 « , l’animateur Raghav Juyal a demandé à Jackie Shroff et à son co-invité Suniel Shetty s’ils avaient peur de leurs femmes et tous les deux ont levé leur pancarte disant » oui « . Suniel Shetty est mariée à Mana Shetty.

Jackie a ensuite expliqué que depuis qu’il avait vu Ayesha battre des hommes de main, il avait peur d’elle. Il a dit : « Khaali naam dada hai bhidu. Main humesha darta aaya hoon, aaj se nahi pehle se. Maine Nepeansea Road pe, combat karte hua dekha meri femme ko, dost ke liye (j’ai toujours eu peur de ma femme. Je l’ai vue se battre sur Nepeansea Road une fois pour un ami).”

Jackie a ajouté: «Mera dost aur main kuch aisi cheez ho gayi wahaan pe, toh bohot bada gang aa gaya tha humko dhone ke liye. Toh maine apni épouse ko pehli baar dekha dhote teinte. Tab se darta hoon (Quelque chose s’est passé entre mon ami et moi, et un gros gang est venu nous battre. C’est la première fois que je voyais ma femme battre quelqu’un. Depuis, j’ai peur d’elle).

Ayesha et Jackie se sont mariés en juin 1987. Le couple a eu la chance d’avoir deux enfants : un fils, l’acteur de Bollywood Tiger Shroff (né en 1990) et une fille, Krishna Shroff (née en 1993). Ancienne mannequin et actrice, Ayesha a lancé sa société de médias avec son mari Jackie Shroff nommé Jackie Shroff Entertainment Limited. Elle a produit plusieurs films sous la maison de production, à savoir « Bombil and Beatrice », « Boom », « Sandhya », « Grahan » et « Jis Desh Mein Ganga Rehta Hain ».

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Jackie a été vue pour la dernière fois dans ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’, avec également Salman Khan, Disha Patani et Randeep Hooda. Sa prochaine sortie est ‘Sooryavanshi’, avec Akshay Kumar dans le rôle principal.