Jackie Shroff réagit à la séparation de Tiger Shroff et Disha Patani: “C’est leur histoire d’amour, comme moi et ma femme Ayesha”

Il semble que tout ne va pas bien entre Tiger Shroff et Disha Patani. Le couple rumeur semble s’être séparé plus tôt cette année après avoir fréquenté pendant 6 ans. Les deux n’ont ni accepté ni nié leur relation et n’ont pas abordé leurs rumeurs de rupture. Alors que beaucoup a été dit et écrit sur la séparation de Tiger et Disha, Jackie Shroff a maintenant rompu son silence à ce sujet.

Quand Jackie a été interrogée sur la rupture de Tiger et Disha, l’acteur pense qu’ils sont les amis les plus proches et il les voit souvent sortir ensemble. Il a également dit que c’était leur histoire d’amour comme lui et sa femme Ayesha Shroff avait la leur, ajoutant que c’était au couple selon la rumeur s’ils étaient compatibles ou non.

“Je les ai vus sortir ensemble. Pas que je garde une trace de la vie amoureuse de mon fils [aughs]. C’est la dernière chose que je veux faire, comme porter atteinte à leur vie privée. Mais je sens qu’ils sont des copains épais. Ils passent du temps ensemble en plus du travail”, a déclaré Jackie à TOI.

Il a ajouté : “Vous voyez, c’est à eux de décider s’ils sont ensemble ou non, s’ils sont compatibles (l’un avec l’autre) ou non. C’est leur histoire d’amour, comme moi et ma femme [Ayesha] avoir notre histoire d’amour. Nous partageons une bonne équation avec Disha. Et comme je l’ai dit, ils sont heureux ensemble, comme ils se rencontrent, parlent, etc.”

Dans l’une de ses interviews passées, Jackie avait, sans le savoir, officialisé la relation entre Tiger et Disha. “Mon garçon a commencé à sortir ensemble à l’âge de 25 ans et ce sont de très bons amis. Je n’ai aucune idée de ce qu’ils ont décidé pour leur avenir. Mais je suis sûr d’une chose sur laquelle Tiger est extrêmement concentré (sur) son travail. Pour moi, c’est son premier travail. Personne, que ce soit sa mère, son père, sa sœur ou sa petite amie, n’a plus d’importance que le travail pour lui. Personne ne peut s’interposer entre lui et son travail. Il est trop concentré sur son travail, ce qui est bien.

Selon les rapports, Disha entretenait une relation unilatérale avec Tiger. Alors que Disha espérait que les choses finiraient par changer, Tiger était trop obsédé par sa propre vie et sa forme physique pour être investi dans une relation. Les problèmes couvaient depuis un moment et ils ont finalement dépassé l’autre.