Jackie Shroff pleure la disparition de son maquilleur Shashi Dada et partage un message sincère sur leurs 37 ans de vie commune! | Nouvelles des gens

New Delhi: La maquilleuse de 37 ans de l’acteur vétéran Jackie Shroff, Shashi Satam, est décédée à Mumbai le lundi 17 mai 2021. Le cœur lourd, Jackie Shroff a partagé la nouvelle sur le site de micro-blogging et a rendu hommage à l’artiste senior.

Shashi Satam, affectueusement connu sous le nom de Shashi Dada, a travaillé avec l’acteur pendant près de 37 longues années.

Par conséquent, en se souvenant de Shashi Dada, l’acteur a écrit: «Shashi Dada… Sera toujours au plus profond de mon Cœur. Ma personne maquilleuse depuis 37 ans est décédée. «

Shashi Dada .. Sera toujours au plus profond de mon cœur Mon maquilleur depuis 37 ans est décédé. pic.twitter.com/Oo7VED7eWr – Jackie Shroff (@bindasbhidu) 18 mai 2021

Shashi Satam était avec Jackie avec son premier film, «Hero» qui a été réalisé par Subhash Ghai et est sorti en 1983. Depuis, il n’y a plus de retour en arrière pour l’acteur. Jackie est devenue célèbre avec des films comme ‘Ram Lakhan’, ‘Yudh’, ‘Karma’, ‘Vardi’, ‘100 Days’, ‘Khalnayak’, ‘Rangeela’, ‘Agnisakshi’ et le récent ‘Radhe’ entre autres .

Sur le plan du travail, Jackie sera ensuite vue dans une comédie d’horreur «Phone Bhoot». Dirigé par Gurmmeet Singh, le film met également en vedette Siddhant Chaturvedi, Katrina Kaif et Ishaan Khatter dans des rôles principaux.

Que son âme repose en paix!