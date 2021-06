Jackie Shroff parle de sa faillite et de la façon dont Tiger Shroff a récupéré son ancienne maison pour ses parents ! | Nouvelles des gens

New Delhi : L’acteur vétéran Jackie Shroff est connu pour son attitude de bindaas. Il a figuré dans plusieurs succès à succès et a été vu pour la dernière fois dans « Radhe : Your Most Wanted Bhai » de Salman Khan. Dans sa dernière interview avec Bollywood Bubble, l’acteur chevronné a parlé de ses débuts, de la faillite et de la façon dont son fils Tiger Shroff a récupéré leur ancienne maison qui a été vendue en raison de la crise financière.

Jackie Shroff a dit Bollywood Bubble, « Je n’ai jamais désiré quoi que ce soit dans ma vie. J’étais heureux avec ce que j’avais. Ma mère m’a donné beaucoup de chaleur tout le temps. Elle ne m’a jamais laissé sentir que je n’avais rien dans ma main. a toujours été une sorte d’argent qu’elle m’a toujours donné quand je sortais, m’a donné tout l’amour et la liberté que je voulais. Donc, la partie lutte n’était rien que je ressens. Mes parents, ma famille ont lutté. J’ai commencé à travailler deux ans après mon départ l’école, mais j’ai eu de la chance d’avoir été découverte sur la route pour être mannequin. Donc, fondamentalement, les bénédictions de ma mère ont toujours été avec moi et c’est ce qui m’a poussé à devenir mannequin. C’est le combat de mes parents que j’ai vu . Mon combat n’était rien parce que les choses tombaient entre mes mains sans le demander à Dieu. Dieu savait ce que je voulais. J’ai travaillé mes chaussettes. J’ai travaillé jour et nuit pendant 12 ou peut-être 14 heures par jour non-stop. «

S’ouvrant sur sa faillite, Jackie a déclaré: « Je savais que nous avions essayé quelque chose et que nous avions perdu quelque chose. Si je devais payer pour cela, je paierais. J’avais travaillé autant que je pouvais et nous avons remboursé tout le monde pour que ma famille le nom devient clair. Business mein up down hota salut hai, yeh zaroori nahi hai ki hum hamesha upar salut rahenge. Kabhi upar niche hota hai, mais vous devez savoir comment garder votre santé mentale et votre éthique. «

« Je suis juste fier de mes deux enfants. Ils sont assez forts pour récupérer la maison ; ma femme ne voulait pas qu’elle revienne. Elle a dit : ‘Laissez-le être, ce qui est parti est parti’. Mais sa pensée était gentille, sa pensée était belle qu’il veut faire une maison pour sa mère et sa famille. Je pense que c’est dans les gènes. J’ai la chance d’avoir ces deux enfants qui m’ont toujours donné du bonheur sans rien demander », a déclaré l’acteur en parler de ses enfants Tiger et Krishna Shroff.

Sur le plan du travail, Tiger Shroff a Heropanti 2, Ganapath et Rambo dans le pipeline.