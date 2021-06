Jackie Shroff parle de la relation entre Tiger Shroff et Disha Patani

Bien que la rumeur dit que Tiger Shroff et Disha Patani se fréquentent depuis très longtemps, ils l’ont constamment nié. Le duo a fait plusieurs apparitions publiques ensemble, se livrant même à des plaisanteries sur les réseaux sociaux. De plus, ils ont même passé des vacances ensemble aux Maldives cette année-là. Maintenant, lors d’une interaction, le père et l’acteur de Tiger, Jackie Shroff, ainsi que sa sœur Krishna Shroff, ont été interrogés sur la relation entre Tiger et Disha.

Jackie a déclaré à Bollywood Bubble : « C’est sa vie. Mon garçon a commencé à sortir avec lui à l’âge de 25 ans et ce sont de très bons amis. Je n’ai aucune idée de ce qu’ils ont décidé pour leur avenir. Mais je suis sûr d’une chose que Tiger est extrêmement concentré sur son travail. Pour moi, c’est son premier travail. Personne, que ce soit sa mère, son père, sa sœur ou sa petite amie, compte plus que le travail pour lui. Personne ne peut s’interposer entre lui et son travail. Il est trop concentré sur son bon travail. «

Alors que Krishna a dit : « Je suis aussi protecteur que possible envers mon frère. Mais en fin de compte, il est un adulte et assez vieux pour prendre ses propres décisions. Et je pense qu’il sait ce qui est juste, c’est vraiment un un gars intelligent et tant qu’il est heureux, tout ce qui le rend heureux nous rend heureux aussi. Je ne pense pas que je veuille donner de conseils à mon frère. Il est vraiment entêté et trié de cette façon. «

Pendant ce temps, la première sortie à l’écran de Tiger et Disha était le clip « Befikra ». Ils étaient jumelés l’un en face de l’autre dans ‘Baaghi 2’.