Jackie Shroff inspire l’influenceur international à cuisiner son plat baingan viral, l’acteur réagit à la vidéo virale

Les recettes culinaires virales de Jackie Shroff reçoivent une reconnaissance internationale. L’acteur a réagi à la vidéo d’un influenceur basée sur une recette de plat au brinjal qu’il a partagée, et ses fans ne peuvent pas contrôler leur enthousiasme.

Les recettes culinaires de Bhidu, alias Jackie Shroff, de Bollywood, sont virales sur Internet. Sa recette de Brinjal a même inspiré une influenceuse internationale, nommée Buse Zeynep, et elle a recréé la recette virale du baingan de Jackie Shroff. La réponse à la recette a été tout simplement sensationnelle. Elle a profité de sa plateforme de médias sociaux pour partager son effort culinaire, en taguant et en exprimant sa gratitude à l’acteur vétéran Jackie Shroff, avec une légende sincère disant : « Merci @apnabhidu ».

Jackie Shroff lui-même a remarqué la vidéo et a commenté : « Wow, ça a l’air plus savoureux que ma recette. » L’influenceur était clairement ravi de ce compliment et a immédiatement répondu : « Merci, vous êtes le meilleur. »

Voici la vidéo





Bien que cet échange culturel témoigne de sa célébrité et de sa reconnaissance internationale, la réponse des fans de Bhidu a volé la vedette. Des commentaires tels que « Recette célèbre de Jackie Dada ki » et « Recette du chef Jaggu Dada » ont inondé la section des commentaires, renforçant ainsi la popularité des compétences culinaires de Jackie Shroff. Sur les réseaux sociaux, Jackie Shroff est populaire pour son approche terre-à-terre, moins masala, rustique et authentique de la cuisine.

Voici les commentaires des fans

Alors que les fans attendent avec impatience le retour de Jackie Shroff sur grand écran dans Singham 3, cette récréation virale de « recette de baingan » est un délicieux rappel des talents aux multiples facettes qui font de Jackie Shroff une figure durable et chérie dans le monde du divertissement. Outre Singham 3, l’acteur sera également vu dans Quatation Gang. Sa dernière sortie majeure était Rajinikanth, le blockbuster Jailer.