Jackie Kennedy a appris que la marijuana poussait sur la propriété de Cape Cod, s’est battue pour la garder silencieuse: livre

Un livre à paraître sur la famille Kennedy prétend que la regrettée Jacqueline Kennedy Onassis s’est battue pour étouffer dans l’œuf un problème particulier dans son jardin de Cape Cod.

Dans le livre « White House by the Sea », de Kate Storey, l’ancienne première dame a appris que de la marijuana poussait dans son jardin, à sa grande horreur.

Selon un extrait obtenu par Town & Country, vers 1975, l’assistante de Kennedy a remarqué que certains membres de la famille fouinaient dans le jardin, ce qui a piqué son intérêt. Après avoir réalisé qu’elle était tombée sur quelque chose de néfaste, elle a dit à l’ancien chef de la police Jack Dempsey, qui fréquentait la propriété avec les services secrets.

Ni son assistante, Kathy McKeon, ni Dempsey ne croyaient que les jardiniers étaient responsables, alors ils ont informé Onassis de leur découverte.

JACKIE KENNEDY ONASSIS A TRAITÉ AVEC DES PENSÉES SUICIDAIRES AU SUJET DE L’ASSASSINAT DE JFK, A PASSÉ PAR UNE ÉPREUVE « TORTUELLE » AVANT LA MORT DE SA MÈRE, RÉCLAMATION DE L’AUTEUR

« Vous plaisantez j’espère? » aurait-elle dit à McKeon, qui lui a directement annoncé la nouvelle. « Oh mon Dieu, ça ne peut pas sortir. Comment allons-nous régler ça ? »

McKeon l’a conduite à Dempsey, et l’ancien officier a dit à Onassis, selon le livre, « ignorez-le simplement… nous le retirerons. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le livre dit qu’elle était satisfaite de cela et a répondu: « Bien… je ne veux pas que ça sorte. »

Plus tard dans la journée, Dempsey et les services secrets ont détruit l’usine. Aucun des enfants d’Onassis, Caroline et John, n’était soupçonné d’avoir planté de la marijuana.

Une représentante de son seul enfant vivant, Caroline Kennedy, l’ambassadrice des États-Unis en Australie, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital, ni ne l’a fait. la Fondation John F. Kennedy.

Le livre divulgue des histoires de la famille Kennedy dans leur oasis – Hyannis Port, Massachsuetts.

Le regretté président John F. Kennedy et sa famille étaient connus pour passer de nombreux étés dans la région. Après la mort de Kennedy en 1963, sa femme a continué à s’y rendre, après la mort de son deuxième mari, Aristote Onassis, en 1975.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Onassis a vraiment apprécié son séjour au Cap, invitant régulièrement sa famille élargie. Selon le livre, la bien-aimée Onassis aimait bronzer nue et peindre dans sa véranda.

« Jackie O », comme on l’appelait célèbre, est décédée en 1994. Elle a été précédée par ses deux maris et un autre fils décédé en tant que nouveau-né, Patrick Bouvier Kennedy.