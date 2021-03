Jackie Bradley Jr.est la dernière surprise des Brewers – et un autre signe que le club tient à gagner

Dans le royaume moderne de la Major League Baseball, l’effort de franchise et les aspirations au championnat sont tous relatifs. Et dans cet environnement où plaire à vos fans passe souvent au second plan pour traiter la fétichisation, seules six équipes se sont qualifiées pour les séries éliminatoires de chacune des trois dernières saisons.

Vous pouvez probablement deviner la plupart d’entre eux: les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York, affamés de titres, bien sûr, ainsi que les Astros de Houston, alors qu’ils surfent sur la vague de talents rassemblés d’un régime innovant et parfois néfaste. Les Braves d’Atlanta de la classe moyenne supérieure font partie de ce groupe, tout comme les Oakland Athletics, qui emploient toujours Billy Beane, David Forst et Bob Melvin, qui s’efforcent de couvrir un groupe de propriété invisible et apparemment désintéressé.

Quant au n ° 6? Eh bien, dites bonjour aux Milwaukee Brewers, qui maîtrisent l’art de la surprise de fin d’hiver.

Cela ne se présente pas sous la forme d’une tempête de neige en mars, mais plutôt d’une acquisition patiente et relativement furtive d’un talent qui fait la différence. Jeudi, ils ont ajouté leur modèle 2021, le voltigeur gagnant de Gold Glove Jackie Bradley Jr., qui, selon plusieurs rapports, a accepté un contrat de 24 millions de dollars sur deux ans.

Lorsque Bradley rejoindra les Brewers, ils emploieront trois All-Stars, trois Gold Glovers et un MVP dans un champ extérieur qui, de gauche à droite, ira à Christian Yelich-Lorenzo Cain-Bradley.

Cain, le manager Craig Counsell a affirmé avec passion jeudi, restera son défenseur central, même à l’approche de 35 ans et vise à ramener ses roues au statut d’élite après avoir renoncé à la majeure partie de la saison 2020. Cela fera de Bradley, qui aura 31 ans en avril, un défenseur droit à l’arrêt qui est incompatible avec la batte, un luxe apparent pour une équipe du marché intermédiaire frappée de manière disproportionnée par la perte de revenus de la porte dans un 2020 sans ventilateur.

Pourtant, les récents antécédents des Brewers suggèrent que la formation de cette équipe est extrêmement bien réfléchie, un processus qui ne peut commencer tant que la propriété ne montre pas qu’il se soucie de gagner.

Et bien que Mark Attanasio ne soit pas bientôt confondu avec les bros de fonds spéculatifs aux yeux fous qui dépensent du cramoney dans leur équipe, il a montré qu’il se souciait du produit.

Même s’il faut un certain temps pour que les pièces se mettent en place.

«Cela commence avec notre propriétaire», a déclaré Counsell jeudi. «Je pense que son engagement à gagner nous a tous poussés à trouver tous les moyens possibles de le faire. Un des moyens – parfois la patience est ce qui nous a aidés, un peu.

«Lorsque vous êtes patient, vous êtes opportuniste. C’est ce que nous avons pu faire – attendre en quelque sorte cette bonne opportunité et croire qu’elle va venir.

Cela remonte au 25 janvier 2018, lorsque dans une paire de mouvements fulgurants, le club a arraché Cain d’un sombre marché des agents libres et l’a signé pour un contrat de cinq ans de 80 millions de dollars – tout en acquérant Yelich dans un blockbuster. des Marlins de Miami.

En janvier 2019, le receveur Yasmani Grandal a été mystérieusement exclu du marché, alors les Brewers l’ont saisi pour un contrat d’un an de 16 millions de dollars que Grandal a transformé en un pacte de 73 millions de dollars avec les White Sox l’hiver suivant.

Un an plus tard, la signature de Jedd Gyorko en janvier a provoqué une vague de remous, mais il s’est avéré être le joueur le plus précieux des Brewers basé sur WAR dans la saison pandémique de 60 matchs qui a vu Cain se retirer et Yelich se débattre tout au long.

Et à travers tout cela, le baseball d’octobre a été une constante.

Vous pouvez supposer que les Brewers reculent – ils ont chuté d’un match avant la Série mondiale en 2018, ont été brûlés par Juan Soto à la fin du match de wild card 2019 NL, puis ont grincé pour les séries éliminatoires élargies, pour aller seulement deux et -out contre les Dodgers.

Pourtant, le directeur général David Stearns et son équipe possèdent également une capacité étrange à détecter exactement ce dont leurs clubs ont besoin, à quel point leurs adversaires sont vulnérables, et à réagir en conséquence.

Cet hiver, ils ont bondi lorsque le champion de division Cardinals a refusé une option de 12 millions de dollars sur le joueur de deuxième but Kolten Wong, lui garantissant 18 millions de dollars sur deux ans.

Wong est le triple vainqueur en titre du prix Fielding Bible au deuxième but et un Gold Glover à deux reprises. L’accord de Bradley avec le club – qui n’a pas encore été annoncé – montre clairement comment ce club avec une masse salariale projetée autour de 110 millions de dollars, il peut gagner cette année.

«Il y a des points à marquer et à empêcher les courses», dit Counsell, «et nous allons essayer d’être vraiment bons pour empêcher les courses cette année. Il faut que ce soit une de nos forces cette année pour que nous réussissions. Nous apprécions les joueurs défensifs. Nous pensons qu’ils ajoutent des victoires à votre équipe. Et nous apprécions également où nous pouvons obtenir les meilleurs joueurs dans notre équipe.

«Et cette année, nous avons eu l’occasion de recruter de très bons joueurs défensifs dans notre équipe. Il ne fait aucun doute que cet hiver, nous avons attaqué en essayant d’empêcher les courses avec la défense.

Alors que les Cardinals restent le favori de la division – et, vous savez, a ajouté Nolan Arenado à leur mélange – les Brewers se révéleront très difficiles dans une division qui devrait être équilibrée au-dessus des terribles Pirates.

Nous ne savons pas s’ils peuvent fermer les Cardinals, ou s’ils peuvent attraper un joker dans une forêt qui comprend le finaliste des Dodgers-Padres et un certain nombre de candidats chargés dans l’Est de la Terre-Neuve-et-Labrador.

Nous savons qu’ils essaieront – et qu’il n’est probablement pas sage de parier contre eux.