Jackie Beat choisit des chansons d’Halloween pour “The Sound Of Halloween” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Magnus Hastings

Huer! C’est l’halloween! Tout au long du mois d’octobre, HollywoodLa Vie est en cours d’exécution Le son d’Halloween. Dans cette fonctionnalité d’un mois, certaines de vos stars et cicatrices préférées des mondes de la musique, du cinéma, de la télévision et de la culture pop choisissent des chansons qui devraient figurer sur votre liste de lecture Halloween 2022. Avec l’horreur plus courante que jamais, il existe un large éventail de chansons qui peuvent faire hurler votre Halloween. Aider au lancement de la série (qui est une sœur de la série de cette année Le son de la fierté) est une icône de glissement Jackie Battre.

Suite Halloween

La saison effrayante est pleine de Jackie Beat. Elle a dirigé le Huluween Dragstravaganza Variety Special, co-vedette et co-écriture de l’événement qui présente Monét X Change, Ginger Minj, Lady Bunny, Selene Luna, Landon Cider, Jujube, Manila Luzon, Mo Heart, et Mario Díaz. Le deuxième épisode de Le Dr Jackie de Jackie Beat : psychothérapeute non agréée apparitions en vedette de Alaska Thunderf-ck, Roz Hernandez, Drew Droege, Sam Pancake, et un camée spécial de la reine d’Halloween elle-même, Cassandra “Elvira” Peterson. La série en 6 parties a été créée sur OUTtv le 19 septembre et se terminera à Halloween. En attendant, découvrez ce que Jackie a prévu pour la saison et ses sélections pour Le son d’Halloween.

Choix de la liste de lecture d’Halloween de Jackie Beat

Ennio Morricone, “Magic & Ecstasy” (Extrait du film Exorcist 2: The Heretic)

Note de l’éditeur : étant donné que “Magic & Ecstasy” de Morricone n’est pas en streaming, la version de Snakefinger agira comme un remplaçant. Preuve pourquoi vous devriez toujours acheter des supports physiques.

Bloodrock, “DOA”

Nuée de mouettes, “Cauchemars”

HollywoodLife : Quel est votre souvenir d’Halloween le plus marquant ? Quand quelqu’un dit « Halloween », quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit de votre passé ?

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Jackie Beat : Je me souviens m’être habillée comme Shelley Winters dans L’aventure de Poséidon pour le carnaval d’Halloween de West Hollywood. C’est l’un de mes films préférés, et c’était en fait un choix parfait pour les débutants parce qu’elle est en désordre ! J’avais une bouée de sauvetage autour du cou, un chapeau HAPPY NEW YEAR sur la tête et je me promenais avec une seule chaussure !

Selon vous, quel sera le costume d’Halloween le plus populaire cette année ? Que DEVRAIT être, dans votre esprit?

Lien connexe Lié: ‘The Sound Of Halloween’: Entrez dans l’esprit effrayant alors que les stars choisissent la liste de lecture parfaite pour Halloween

Il y aura peut-être beaucoup de reine Elizabeths? Si c’est le cas, j’espère qu’ils en feront au moins un zombie ! Mais à mon avis, tout le monde devrait y aller comme Jennifer Coolidgele caractère sur Lotus blanc!

Avez-vous des traditions particulières d’Octobre/Halloween ?

Je déteste le dire, mais la plupart des drag queens considèrent Halloween comme une “soirée amateur” parce que nous nous habillons toute l’année. Mais j’adore Halloween et, si je ne travaille pas, j’aime rester à la maison et regarder l’un de mes films d’horreur préférés comme l’original Carrie à partir de 1976 ou Psycho ou Nuit des morts-vivants tout en dévorant les bonbons d’Halloween que j’ai achetés pour le tour ou les traiteurs qui, heureusement, ne se présentent jamais.

Dans quel film d’horreur joueriez-vous si étant donné un budget et une gamme libre pour faire quoi que ce soit? Vous pouvez refaire n’importe quel film du passé ou créer le vôtre.

Honnêtement, je ne crois pas à refaire des films, surtout s’ils sont des classiques et/ou s’ils ont été bien faits du premier coup. Donc je dépenserais probablement l’argent sur une idée originale. Quelque chose de vraiment terrifiant comme Lady Bunny hors de la traînée en HD et 3D !

Qu’est-ce qui vous attend en octobre — et le reste de l’année ?

La variété spéciale Huluween Dragstravaganza dans laquelle je co-vedette et co-écrit, commence à diffuser sur Hulu le 1er octobre et est disponible tout le mois. Et ma nouvelle série comique “Dr. Jackie : Psychothérapeute sans licence » est maintenant diffusé sur OUTtv. Croyez-moi, Jackie Beat donner des conseils aux gens est à peu près aussi effrayant que possible !