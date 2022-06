Jackie, avant d’épouser Jack – Le New York Times

« Elle a publié six romans assez rapidement, et ils sont super », dit Schneier à propos de la première décennie de sa carrière. « Très intelligente, très pleine d’esprit, elle était souvent comparée à Jane Austen – qui était un écrivain qu’elle aimait et appréciait, mais aussi une sorte de comparaison très facile, alors que les ironies de Pym peuvent être un peu plus sombres que certaines d’Austen. Et il y a un sentiment dans son travail qu’elle met en lumière des personnages qui ne sont pas les Emma Woodhouses, qui sont beaux, riches et effervescents. C’est ce qu’elle a fini par appeler « d’excellentes femmes », qui est, je pense, le titre de son meilleur roman d’initiation. Ces femmes bien élevées et très convenables, un peu pieuses, mais qui peuvent aussi être un peu ringardes, un peu mornes, un peu plus faciles à oublier.

Toujours dans l’épisode de cette semaine, Alexandra Alter parle du cinéaste Werner Herzog et de son premier roman, « The Twilight World » ; et Jennifer Szalai et Molly Young parlent de livres qu’elles ont récemment évalués. John Williams est l’hôte.

Voici les livres discutés par les critiques du Times cette semaine :

