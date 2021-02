Jackie Aina tire sur les excuses de la diversité de l’industrie de la beauté

Comme l’a dit Aina, il y a encore du travail à faire dans le monde de la beauté, mais elle voit aussi à travers les excuses que l’industrie continue de donner. «Je pense vraiment que lorsque vous voulez servir un groupe démographique spécifique, vous le ferez», a-t-elle déclaré. « Les marques savent comment créer une technologie qui remplit les pores des produits, nous savons comment faire des repulpeurs pour les lèvres, nous savons comment faire toutes ces choses différentes, alors j’ai juste l’impression que toutes les excuses standard … nous sommes toujours tellement habitués à se faire dire: «Oh, c’est plus difficile de faire ça …», mais ce n’est pas impossible, alors rendez-le possible. Nous avons tellement de produits qui nécessitent des décennies d’innovation, mais nous les fabriquons encore et ainsi, pour moi, je viens d’apprendre qu’il n’y a littéralement aucune excuse. «

De plus, comme l’a précisé le défenseur de l’inclusivité, le processus de fabrication de teintes plus foncées «n’est pas du tout plus difficile». Pourtant, le manque de diversité va au-delà des produits eux-mêmes. «Il y a des marques qui font encore tout leur possible pour ne pas représenter la diversité dans leurs campagnes, elles ne travaillent pas avec des modèles divers, elles ne répondent même pas à des données démographiques spécifiques», a-t-elle indiqué, «et oui, c’est très apparemment qu’ils ne veulent pas. «

Mais, heureusement, les clients ne sont plus à la merci de la même liste d’entreprises. Si une maison de maquillage ne veut pas élargir sa démographie, « c’est bien. Je n’ai pas à forcer. Je peux aller là où je suis célébrée », dit-elle. «Je peux aller là où je suis apprécié et Dieu merci, il existe aujourd’hui tellement de marques qui m’apprécient et qui fabriquent des produits pour des gens comme moi.