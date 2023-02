Jackal s’égare dans le village de UP’S Bhangadadi et blesse 11 habitants

Nous tombons souvent sur des nouvelles où des animaux sauvages envahissent les habitats humains. La déforestation, le changement climatique et la construction de gratte-ciel en détruisant les jungles pourraient en être les principales raisons. Il n’y a pas si longtemps, un léopard a créé une panique générale après être entré dans les locaux d’un tribunal de Ghaziabad et blessé 8 personnes. Dans le même ordre d’idées, les habitants du village de Bhangadadi de la ville de Jehanabad, dans le district de Pilibhit, dans l’Uttar Pradesh, ont été terrorisés après qu’un chacal se soit égaré dans le village et ait mordu près d’une douzaine de villageois.

Les rapports ont révélé que le chacal a semé la peur parmi les habitants pendant environ deux heures, blessant onze personnes. Dans un premier temps, l’animal s’est attaqué à un homme qui travaillait sur des terres agricoles, à la périphérie du village. En entendant les cris, les villageois se sont précipités sur place pour voir ce qui s’était passé. Bien qu’ils aient réussi à chasser le chacal des lieux, l’animal sournois a de nouveau envahi le territoire humain.

Cette fois, le chacal a chargé cinq autres personnes d’une région densément peuplée voisine, y compris le chef du village, avant que les indigènes ne chassent à nouveau l’animal du site. Les villageois blessés ont rapidement atteint le centre de santé local pour y être soignés. L’alarme et la peur ont saisi les habitants des villages voisins qui habitent actuellement dans la crainte d’une supposée attaque de chacal.

Dès que la nouvelle d’un chacal en liberté est parvenue aux oreilles de la faune régionale responsable de Soni Verma, elle a envoyé une équipe sur les lieux, commençant une enquête pour capturer la bête sauvage. Ce n’est pas la première fois que la région de Pilibhit est témoin d’attaques d’animaux dangereux. Au cours d’un mois, les habitants ont été confrontés à plusieurs tueries d’animaux, blessant grièvement plusieurs.

Plus tôt, trois personnes des villages Newariya et Amaria de Pilibhit ont été mutilées à mort par un tigre, a rapporté The Indian Express. Parlant d’un incident similaire en 2016, un tigre de deux ans est entré dans les locaux du village de Mallapur Khurjia de Pilibhit. Les responsables forestiers ont affirmé que l’animal s’était peut-être égaré dans le hameau depuis la forêt voisine. Le tigre n’a attaqué personne et les habitants ont qualifié l’animal de “calme” contre nature.

