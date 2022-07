Jack Wilshere: l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et d’Angleterre nommé entraîneur-chef des Gunners U18 | Nouvelles du football

Jack Wilshere a été nommé entraîneur-chef d’Arsenal U18, après sa retraite du football professionnel la semaine dernière.

Wilshere est diplômé de l’académie d’Arsenal et a fait 197 apparitions pour le club entre 2008 et 2018, remportant la FA Cup à deux reprises. Il a annoncé que sa carrière de joueur avait pris fin vendredi à l’âge de 30 ans, juste un jour après avoir terminé son séjour de cinq mois au club danois AGF.

Wilshere, qui a également joué pour Bournemouth et West Ham au cours d’une carrière blessée, a passé du temps l’année dernière à travailler avec les jeunes d’Arsenal, mais ce sera son premier poste d’entraîneur officiel.

“C’est un immense honneur d’avoir ce rôle”, a déclaré l’ancien international anglais. “Ce n’est un secret pour personne que j’aime ce club. J’aime ce que nous représentons et vous savez qu’une grande partie de ma vie a été passée dans cette académie, certains des meilleurs jours de ma vie.

“C’est une grande opportunité pour moi et je suis prêt. J’ai faim et j’ai hâte d’aider ces jeunes joueurs à s’épanouir et à être les meilleurs sur et en dehors du terrain.

Jack Wilshere termine un superbe but d’équipe d’Arsenal contre Norwich en 2013



“C’est un sentiment spécial de faire partie de la famille d’Arsenal. Cela ne m’a jamais quitté, même si j’ai évolué pendant quelques années, mon cœur a toujours été à Arsenal. J’ai hâte de commencer et d’aider ces jeunes joueurs à s’épanouir avec une super équipe autour de moi.”

Les cinq meilleurs moments de carrière de Wilshere Cette nuit contre Barcelone – Arsenal a été opposé à l’une des meilleures équipes de Barcelone de tous les temps, avec un Wilshere de 19 ans chargé d’affronter Sergio Busquets, Andres Iniesta et Xavi. Contre le football nippy tiki taka, Wilshere a fait preuve de courage, de ruse et d’un niveau égal de ruse technique alors que l’équipe d’Arsène Wenger a gagné 2-1 dans l’une des meilleures nuits de leur histoire récente.

– Arsenal a été opposé à l’une des meilleures équipes de Barcelone de tous les temps, avec un Wilshere de 19 ans chargé d’affronter Sergio Busquets, Andres Iniesta et Xavi. Contre le football nippy tiki taka, Wilshere a fait preuve de courage, de ruse et d’un niveau égal de ruse technique alors que l’équipe d’Arsène Wenger a gagné 2-1 dans l’une des meilleures nuits de leur histoire récente. But de la saison contre Norwich – Wilshere n’a pas marqué beaucoup au cours de sa carrière, mais quand il l’a fait, c’était spécial. Son meilleur en Premier League a été un magnifique but d’équipe en une touche contre Norwich en 2013, qui l’a vu se combiner magnifiquement avec Santi Cazorla et Olivier Giroud, qui a remporté le but de la saison – un prix qu’il a remporté un an plus tard pour un effort fracassant contre West Bromwich Albion.

– Wilshere n’a pas marqué beaucoup au cours de sa carrière, mais quand il l’a fait, c’était spécial. Son meilleur en Premier League a été un magnifique but d’équipe en une touche contre Norwich en 2013, qui l’a vu se combiner magnifiquement avec Santi Cazorla et Olivier Giroud, qui a remporté le but de la saison – un prix qu’il a remporté un an plus tard pour un effort fracassant contre West Bromwich Albion. Dominant le Brésil – Wilshere a fait ses débuts en Angleterre en 2010 mais a dû attendre trois ans pour devenir un habitué des Three Lions. Il a été nommé homme du match contre le Brésil en 2013 pour s’annoncer sur la scène internationale, jouant un rôle majeur dans le premier match de l’Angleterre lors d’une victoire 2-1 – la première victoire des Trois Lions sur la Selecao en près d’un quart de siècle. La plus grande indication qu’il serait l’avenir de l’Angleterre.

– Wilshere a fait ses débuts en Angleterre en 2010 mais a dû attendre trois ans pour devenir un habitué des Three Lions. Il a été nommé homme du match contre le Brésil en 2013 pour s’annoncer sur la scène internationale, jouant un rôle majeur dans le premier match de l’Angleterre lors d’une victoire 2-1 – la première victoire des Trois Lions sur la Selecao en près d’un quart de siècle. La plus grande indication qu’il serait l’avenir de l’Angleterre. Aider Arsenal à remporter la FA Cup – c’est la deuxième mi-temps des prolongations de la finale de la FA Cup 2014 et Arsenal est bloqué dans un match nul 2-2 contre Hull. Wilshere a été engagé dans le bref intervalle de Wembley et en quatre minutes, il joue un rôle dans le but gagnant. La passe incisive de Wilshere tombe sur le chemin de Yaya Sanogo, qui renvoie le ballon à Olivier Giroud. Le film de l’attaquant français a trouvé Aaron Ramsey dans la surface, qui a ramené le vainqueur à la maison. L’intervention de Wilshere a aidé Arsenal à mettre fin à une série de neuf ans sans trophée, le milieu de terrain aidant les Gunners à remporter le même trophée un an plus tard, également hors du banc.

– c’est la deuxième mi-temps des prolongations de la finale de la FA Cup 2014 et Arsenal est bloqué dans un match nul 2-2 contre Hull. Wilshere a été engagé dans le bref intervalle de Wembley et en quatre minutes, il joue un rôle dans le but gagnant. La passe incisive de Wilshere tombe sur le chemin de Yaya Sanogo, qui renvoie le ballon à Olivier Giroud. Le film de l’attaquant français a trouvé Aaron Ramsey dans la surface, qui a ramené le vainqueur à la maison. L’intervention de Wilshere a aidé Arsenal à mettre fin à une série de neuf ans sans trophée, le milieu de terrain aidant les Gunners à remporter le même trophée un an plus tard, également hors du banc. Sauver l’Angleterre contre la Slovénie – Les Three Lions étaient menés 1-0 contre la Slovénie lors des éliminatoires de l’Euro 2016 en juin 2015, lorsque Wilshere a pris le match par la peau du cou. Le milieu de terrain a marqué deux efforts épiques à longue portée pour remettre l’Angleterre devant, l’équipe de Roy Hodgson remportant le match vital 3-2.

Wilshere sera soutenu par un autre ancien diplômé de l’académie d’Arsenal, Adam Birchall, qui agira en tant qu’entraîneur adjoint des U18 et entraîneur-chef des U17, après avoir dirigé les U16.

Le directeur de l’académie, Pet Mertesacker, a déclaré à propos de la nomination de Wilshere : “C’est une excellente nouvelle pour toutes les personnes impliquées dans notre académie. Nous avons apporté un certain nombre de changements vraiment positifs au cours des dernières semaines et je pense que nous avons ici les meilleures personnes possibles pour s’appuyer sur le progrès que nous avons réalisés ces dernières années.

“Tout le monde sait à quel point Jack est passionné par Arsenal. Il comprend ce que nous voulons accomplir ici et il nous a vraiment impressionnés l’année dernière. Il sait exactement ce qu’il faut pour passer de l’académie au football en équipe première.”

Le cauchemar des blessures de Jack Wilshere Blessure à la cheville : novembre 2009 – 12 jours – 4 matchs manqués

Entorse à la cheville : juillet 2011 – 56 jours – 10 matchs manqués

Chirurgie de la cheville : septembre 2011 – 127 jours – 25 matchs manqués

Fracture de fatigue : février 2012 – 104 jours – 19 matchs manqués

Chirurgie du genou : Mai 2012 – 125 jours – 6 matchs manqués

Fissure capillaire au pied : mars 2014 – 57 jours – 11 matchs manqués

Blessure à la cheville : novembre 2014 – 90 jours – 19 matchs manqués

Fissure capillaire dans le péroné : août 2015 – 247 jours – 47 matchs manqués

Fissure capillaire dans le péroné : avril 2017 – 112 jours – 1 match manqué

Blessure à la cheville : septembre 2018 – 82 jours – 11 matchs manqués

Chirurgie de la cheville : décembre 2018 – 138 jours – 22 matchs manqués

Blessure à l’aine : octobre 2019 – 221 jours – 22 matchs manqués

Blessure au mollet : septembre 2020 – 11 jours – 4 matchs manqués

Dans une autre nomination à l’académie, Mehmet Ali a quitté l’entraîneur adjoint des U23 pour occuper le poste d’entraîneur-chef des U21 et diriger la phase de développement professionnel du club. Max Porter a quitté les U18 pour devenir son assistant.

Analyse : pourquoi le talent passionnant de Wilshere perdurera

Image:

Jack Wilshere est le nouvel entraîneur des moins de 18 ans d’Arsenal.





Nick Wright de Sky Sports :

C’est une triste fin pour une carrière qui a tant promis, mais les souvenirs du talent passionnant de Jack Wilshere perdureront – en particulier pour ceux qui ont été témoins de sa performance fascinante lors de la victoire 2-1 d’Arsenal contre le Barcelone de Pep Guardiola en février 2011.

Wilshere n’avait eu que 19 ans un mois plus tôt. Il est sorti à l’Emirates Stadium ce soir-là en tant que plus jeune joueur sur le terrain. Mais ce qui a suivi, contre peut-être le plus grand club de l’histoire, a été une démonstration d’intrépidité et de génie technique.

Il était là, seul à la base du milieu de terrain, passant devant Andres Iniesta et Lionel Messi. Il était là, harcelant Xavi Hernandez et Sergio Busquets, puis s’éloignant d’eux, balle, foule et adversaire sous son charme.

À la fin, il avait réussi 43 passes sur 46 – dont celle pour libérer Cesc Fabregas dans la préparation du vainqueur mémorable d’Andrey Arshavin – tandis que seul Messi avait fait plus de dribbles…

Lisez le long métrage de Nick Wright sur Jack Wilshere dans son intégralité ici

“Un talent exceptionnel, mais n’a pas joué assez de matchs”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien manager d’Arsenal, Arsene Wenger, pense que Jack Wilshere a pris la bonne décision de prendre sa retraite et donne son avis sur ce qui pourrait être le prochain pour le joueur de 30 ans.



L’ancien entraîneur d’Arsenal, Arsene Wenger, sur Sky Sports News :

“Eh bien pour moi, c’est un moment triste, Jack est un joueur de football exceptionnel, il ne doit d’abord pas nous remercier mais lui-même car il était courageux, talentueux, n’avait peur de personne et c’est pourquoi nous pensions qu’il pouvait commencer si jeune âge.

“Il a commencé en 2008 alors qu’il devait avoir 16 ans et c’est bien sûr exceptionnel à ce niveau et tout de suite il a montré la qualité d’être un joueur principal. Et il s’arrête à 2022 quand il a 30 ans. et pour un milieu de terrain et un joueur technique, c’est un âge fantastique.

“Et cela résume un peu ce qu’était la carrière de Jack – un talent exceptionnel, mais il n’a pas joué assez de matchs à cause de blessures et c’est pourquoi à la fin il s’est arrêté car c’est très difficile quand vous êtes une star comme lui et que vous ne pouvez pas jouez plus à votre meilleur et c’est très difficile à avaler.

“On perd confiance et c’est pour ça qu’il a pris la bonne décision, je crois aussi qu’il a une carrière d’entraîneur devant lui, le fait qu’il n’ait pas pu aller au bout de son potentiel pourrait l’aider à être motivé pour faire une belle carrière d’entraîneur, c’est ce que je souhaite.

“Jack pourrait débloquer le jeu avec sa courte passe, mais aussi débloquer le jeu avec sa capacité à passer les gens un contre un et à faire avancer le jeu quand vous n’avez pas de solutions.

“Jack a commencé comme ailier à un jeune âge et il a apporté cela dans son milieu de terrain et pouvait dépasser les gens et débloquer le jeu. Il n’était pas non plus inhibé et n’était impressionné ou effrayé par personne et n’avait pas peur de la grande scène, il le pensait presque était naturel pour lui d’être là.

“Les matchs de Barcelone étaient pour moi très spéciaux car Barcelone était, bien sûr, une référence pour nous à l’époque et de voir comment nous avons traversé les joueurs et à quel point il a joué à ce niveau – pour moi à cette époque, l’équipe de Barcelone était la meilleur au monde – alors le voir jouer à ce niveau avec une telle qualité vous a convaincu qu’il faisait partie des meilleurs au monde.

“Et avec l’Angleterre aussi, il est très vite devenu un choix et un candidat évident.

“Tout d’abord, il a une grande compréhension du jeu, je pense qu’une position de milieu de terrain convient bien au développement d’un entraîneur. Après cela, il est courageux, il a de bonnes capacités de communication, il est honnête et intelligent. Et dans l’ensemble, sur En plus de cela, il termine certainement sa carrière frustré et s’il parvient à transformer cette frustration en motivation pour montrer à quel point il est bon au football, alors je pense qu’il peut avoir une carrière prometteuse en tant qu’entraîneur.”