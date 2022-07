Jack Wilshere: l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et d’Angleterre annonce sa retraite du football professionnel | Nouvelles du football

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et d’Angleterre, Jack Wilshere, a annoncé sa retraite du football professionnel.

Plus tôt en juillet, Wilshere a quitté le club danois AGF après moins de cinq mois, déclarant qu’il “envisage maintenant sa prochaine étape” dans sa carrière.

L’ancien international anglais de 30 ans, dont la carrière a été marquée par des problèmes de blessures, a rejoint le club danois de Superliga en février et a disputé 14 matches de championnat pour le club.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de West Ham était sans club depuis qu’il avait été libéré par Bournemouth l’été dernier et s’était entraîné avec Arsenal et l’équipe italienne de Côme pour maintenir sa forme physique alors qu’il cherchait un nouveau club.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jack Wilshere termine un superbe but d’équipe d’Arsenal contre Norwich en 2013



Wilshere a publié un long message sur les réseaux sociaux avec la légende : “J’ai vécu mon rêve. Merci à tous.”

“Aujourd’hui, j’annonce ma retraite du football professionnel.

“Ce fut un voyage incroyable rempli de tant de moments incroyables et je me sens privilégié d’avoir vécu tout ce que j’ai fait au cours de ma carrière. D’être le petit garçon qui tape dans un ballon dans le jardin à diriger mon Arsenal bien-aimé et jouer pour mon pays à une Coupe du monde, j’ai réalisé mon rêve.

“En vérité, il a été difficile d’accepter que ma carrière ait chuté ces derniers temps pour des raisons indépendantes de ma volonté tout en sentant que j’avais encore tant à donner.

“Ayant joué au plus haut niveau, j’ai toujours eu de telles ambitions dans le jeu et si je suis honnête, je n’envisageais pas d’être parfois dans cette position.

“Cependant, après avoir eu le temps de réfléchir et de marcher avec mes proches, je sais que c’est le bon moment et malgré les moments difficiles, je repense à ma carrière avec une grande fierté de ce que j’ai accompli.

“Jouer au plus haut niveau avec certains des meilleurs joueurs du monde, gagner des FA Cups, être capitaine de mon club et représenter mon pays étaient au-delà de mes rêves les plus fous quand j’étais un petit garçon qui grandissait à Hitchin.

“Je me sens très chanceux d’avoir eu la carrière que j’ai eue, mais rien de tout cela n’aurait été possible sans l’amour et le soutien de tant de personnes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Jack Wilshere, souligne l’importance de parler de santé mentale et comment parler aux autres l’a aidé.



“Tout d’abord, à ma mère Kerry, mon père Andy, mon frère Tom et ma sœur Rosie. Sans le sacrifice, l’amour et le soutien inconditionnel de vous tous quand j’étais enfant et jusqu’à sa journée, rien n’aurait été possible et les mots ne seront jamais être assez.

“Merci pour tout du fond du cœur. Je n’oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi pour m’aider à réaliser mes rêves.

“Merci à tous mes amis de toujours pour votre soutien et vos amitiés, vous savez qui vous êtes. Un merci spécial à mes meilleurs amis Duane et Benik. À travers les bons et les mauvais moments, vous m’avez toujours soutenu et moi ‘ J’ai toujours pensé que je pouvais toujours compter sur votre honnêteté et votre soutien.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de West Ham, Jack Wilshere, a déclaré que des générations de footballeurs avaient grandi en voulant jouer comme Diego Maradona.



“À tous mes premiers entraîneurs et à mon personnel, en particulier Gordon Lawrence, Steve Leonard, Bobby Arber, Rog Masey, Liam Brady, Steve Bould, Mark Ellis, Tunde, Neil Banfield et vous tous qui m’avez appris la” manière d’Arsenal “. Vous avez dirigé la voie pour la carrière que j’ai pu avoir. Merci.

“Les mots ne rendront jamais justice à l’amour et aux remerciements que j’ai pour le Boss, Arsene, Pat Rice et Boro Primorac. Sans votre confiance, votre soutien et vos conseils dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés, je n’aurais pas pu faire partie de la famille Arsenal.

“Je vous suis éternellement reconnaissant à tous. Un grand merci au conseil d’administration, à la direction et à tous ceux qui sont liés à l’Arsenal FC. Ayant rejoint le club à l’âge de sept ans, vous êtes devenu ma famille élargie et merci pour tout. .”