Un meurtrier reconnu coupable des Essex Boys est sur le point d’être libéré de prison après avoir purgé une peine d’emprisonnement à perpétuité réduite de 22 ans.

Jack Whomes, 59 ans, et son complice Michael Steele, maintenant âgé de 76 ans, ont été emprisonnés en 1998 pour avoir tiré sur trois hommes qui ont été retrouvés morts dans un Range Rover près d’une ferme à Rettendon, Essex, en 1995.

Patrick Tate, 37 ans, Anthony Tucker, 38 ans, et Craig Rolfe, 26 ans, qui faisaient partie du gang de la drogue des Essex Boys, ont été abattus avec un fusil à pompe en décembre 1995 dans ce qui aurait été une dispute pour la drogue.

En 2018, Whomes, qui a continué à lancer une série d’offres légales pour effacer son nom, a vu sa peine de 25 ans réduite de deux ans en raison de son « comportement exemplaire ».

Il a maintenant obtenu l’autorisation de mise en liberté à la suite d’une audience de la Commission des libérations conditionnelles au début du mois.

Michael Steele, 76 ans (à gauche) a été condamné aux côtés de Whomes (à droite) pour le même triple meurtre. Photographié en 2006

Un résumé de la décision se lit comme suit: « Après avoir examiné les circonstances de son infraction, les progrès réalisés pendant sa détention et les éléments de preuve présentés à l’audience, le tribunal a été convaincu que M. Whomes était apte à être libéré. ​​ »

Il ajoute: « Le panel a appris que M. Whomes soutient qu’il n’a pas commis les infractions répertoriées et que, par conséquent, peu ou pas de travail a été effectué pour lutter contre les comportements délictueux.

«M. Whomes avait terminé son travail d’exploration de l’empathie envers les victimes et avait développé ses compétences en matière d’éducation et d’emploi.

Toute personne devra respecter des conditions de permis strictes qui lui interdisent de rendre visite aux proches des victimes et devra informer les autorités de toute conduite qu’il fait.

Il devra également se présenter à son agent de probation pour les réunions.

Tate a subi des blessures à la tête et au corps, tandis que Rolfe et Tucker sont morts de blessures à la tête.

Les trois victimes ont été explosées à bout portant et ont été découvertes dans le véhicule par deux agriculteurs, Peter Theobald et Ken Jiggins, le lendemain matin.

La scène du bain de sang du triple meurtre des trois hommes sur une piste de ferme enneigée dans le petit village de Rettendon a inspiré le film de 2000 Essex Boys, avec Sean Bean.

Patrick Tate, Anthony Tucker et Craig Rolfe (de gauche à droite) ont tous été retrouvés abattus dans un Range Rover sur une piste agricole isolée à Rettendon, Essex en décembre 1995

Des policiers avec Range Rover sur la piste de la ferme à Rettendon où les trois hommes ont été retrouvés morts

La police d’Essex a été rapidement alertée par les témoins et a ouvert une enquête, dirigée par le surintendant détective Ian Dibley.

À l’époque, le détective Dibley a déclaré: « Ce n’est pas un meurtre ordinaire. On dirait qu’ils ont été attirés là-bas.

«En ce qui concerne les meurtres, vous ne devenez pas plus sérieux que ça.

Whomes et Steele ont été reconnus coupables des meurtres deux ans plus tard et ont été condamnés à trois peines d’emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 15 ans.

Condamnant le couple, M. Justice Hidden a déclaré: « Il y a peu de choses à dire utilement à l’un ou l’autre de vous à ce stade. À mon avis, vous étiez responsables de vous avoir emporté la vie de manière violente et sommaire.

«Vous les avez attirés sur une piste de ferme tranquille et les avez sommairement exécutés.

Le meurtre dans le petit village de Rettendon a été transformé en un film de 2000 avec Sean Bean

Whomes et Michael Steel ont été condamnés après que des preuves, qui ont ensuite été perdues, ont été fournies par leur chauffeur de fuite autoproclamé, Darren Nicholls.

Après avoir été scrutés pendant 30 heures, les détectives ont réalisé que l’enregistrement de l’interrogatoire de Nicholls avait cessé d’enregistrer.

Cela a conduit les avocats de Whomes and Steel à affirmer que l’histoire de l’évasion était fabriquée et que les deux meurtres reconnus coupables ont continué à affirmer qu’ils n’étaient pas responsables des meurtres des Essex Boys.

Un autre gangster, Billy Jasper, basé à Londres, s’est par la suite manifesté en admettant qu’il avait été payé 5000 £ pour emmener le tueur sur les lieux du meurtre – mais n’a jamais été inculpé.