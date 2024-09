Jack White poursuit Donald Trump pour utilisation non autorisée de musique

Jack White et Meg White, du groupe The White Stripes, ont intenté une action en justice contre Donald Trump, accusant le candidat à la présidence de « détournement flagrant » de leur chanson « Seven Nation Army ».

Fin août, Jack a menacé d’engager des poursuites contre l’équipe de campagne de Trump après que Margo Martin, sa directrice adjointe de la communication, a utilisé « Seven Nation Army » dans une vidéo depuis supprimée sur X du candidat républicain marchant au son de la chanson. « N’envisagez même pas d’utiliser ma musique, bande de fascistes », a-t-il écrit en légende sur Instagram. « Et tant que je suis là, je vous dis deux fois : « Allez vous faire foutre, DonOLD, pour avoir insulté les vétérans de notre nation à Arlington, espèce de pourriture. Vous devriez perdre immédiatement le vote de toutes les familles de militaires à cause de ça, si QUELQUE CHOSE a encore du sens. »

Aujourd’hui, Jack et Meg mettent leur menace à exécution et déposent une plainte dans le district sud de New York contre Trump et Martin. Il a publié la première page de la plainte sur Instagram, avec en légende : « Cette machine poursuit les fascistes. »

La plainte elle-même, examinée par Variétéaffirme que Trump n’a ni demandé ni obtenu l’autorisation ni l’approbation du groupe pour utiliser leur musique, et que son équipe de campagne n’a pas répondu aux efforts préalables au litige pour résoudre le problème. Elle affirme que Trump et ses associés savaient ou auraient dû savoir que l’utilisation n’était pas autorisée et qu’elle violait leurs droits en vertu de la loi sur le droit d’auteur.

La plainte fait référence à la dénonciation antérieure du duo concernant l’utilisation par Trump de la « Seven Nation Army » pendant sa campagne de 2016, affirmant qu’ils étaient « dégoûtés par cette association ». Jack et Meg affirment que la nouvelle infraction est « encore plus offensante » car ils « s’opposent avec véhémence aux politiques adoptées et aux actions entreprises par le défendeur Trump lorsqu’il était président et à celles qu’il a proposées pour le second mandat qu’il brigue ». Le groupe poursuit Trump pour dommages et intérêts, honoraires d’avocat et frais.

Les représentants de la campagne de Trump n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les White Stripes rejoignent une liste croissante de musiciens et de groupes qui ont récemment dénoncé l’utilisation par Trump de leur musique dans des objets promotionnels et lors de meetings de campagne. Céline Dion, Foo Fighters et Johnny Marr des Smiths ont exprimé leur dégoût face à l’exploitation de leurs chansons, tandis que la famille d’Isaac Hayes a exigé 3 millions de dollars pour avoir joué « Hold On, I’m Coming » lors d’événements. Dans le cas de ce dernier, un juge a ordonné à Trump de cesser d’utiliser la chanson lors de meetings au début du mois.