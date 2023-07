Jack White critique Mark Wahlberg et Mel Gibson pour avoir interagi avec Trump – Hollywood Life

Voir la galerie





Jack Blanc n’a pas de mots gentils pour les stars qui ont été photographiées en train d’interagir avec l’ancien président Donald Trump. Dans une nouvelle chape Instagram partagée le 10 juillet, le chanteur / compositeur a partagé plusieurs photos de fans de stars semblant amicales avec le politicien conservateur, les réprimandant pour avoir «normalisé» leurs interactions avec le «raciste» Trump. Dans la courte galerie, l’ancien rayures blanches le leader a partagé une photo de Joe Rogan apparemment souriant et bavardant avec Trump, et une vue arrière de Guy Fieri faisant de même, ses cheveux hérissés blanchis distinctifs sont visibles. Dans un autre instant, l’acteur oscarisé Mel Gibson a été vu en train de saluer le candidat républicain à l’élection présidentielle de 2024. Dans une dernière photo, Mark Wahlberg est apparu par derrière pour se pencher pour parler à Trump lors de ce qui ressemblait à un événement de lutte.

« Quiconque » normalise « ou traite ce morceau de merde dégoûtant fasciste, raciste, escroc, dégoûtant ** Trump avec n’importe quel niveau de respect est AUSSI dégoûtant dans mon livre », a écrit Jack dans sa légende cinglante. « C’est toi Joe Rogan, toi Mel Gibson, toi Mark Wahlberg, toi Guy Fieri. Ceci est une déclaration de ma part, pas une discussion/un débat. Il a conclu la diatribe avec sa signature officielle, « Jack White III ». Bien que Jack ait désactivé les commentaires pour le message, il comptait près de 50 000 likes quelques heures seulement après sa publication. Parmi eux se trouvaient l’humoriste et Accident ferroviaire étoile Amy Schumer.

Le chanteur de « Blue Orchid » n’a pas caché son mépris pour Trump. En 2022, après la fin de Roe V Wade, il s’est de nouveau tourné vers Instagram pour qualifier le républicain d ‘ »égocentrique incontrôlé » et le blâmer pour l’annulation par la Cour suprême du droit à l’avortement le long de ce qu’il a appelé « la pire voie régressive jusqu’au point de une insurrection dans notre bâtiment de la capitale menaçant la vie du vice-président et des membres du congrès, et à son tour a rendu notre gouvernement. un embarras pour le monde entier.

« Le système bipartite par procuration met ce clown en position de choisir TROIS juges conservateurs de la Cour suprême, TROIS », avait-il déploré à l’époque. « Et maintenant, ces trois juges, complètement désintéressés et insensibles à ce que veut et a besoin la majorité réelle, viennent de ramener le pays dans les années 1970 pour recommencer à lutter pour les droits des femmes. »

