Welsby a été dans une forme sensationnelle pour Saints

Jon Wells regarde comment le jeune Jack Welsby a impressionné pour St Helens alors qu’il continue de produire les marchandises, peu importe où on lui demande de jouer …

Parfois, vous pouvez vous asseoir à un bureau (je plaisante, à la table de la cuisine) et regarder un écran noir, le curseur clignotant attendant impatiemment que vous transmettiez la vérité, la sagesse et la connaissance et – avec une date limite imminente – de le faire en temps opportun.

Eh bien, cela avait été le cas pour moi samedi et dimanche. Bien sûr, il y a toujours une histoire dans ce sport, il y a toujours quelque chose sur lequel nous pouvons commenter ou nous forger une opinion. Si je suis honnête, le week-end n’en était pas un par souci de clarté.

Lundi, cependant, était une autre affaire. Pourquoi? Eh bien, pendant un autre « fais quelque chose d’autre pendant environ une heure et reviens-y, Jon » break J’ai décidé de regarder la victoire de St Helens Round 3 sur Wakefield (qui était une victoire assez impressionnante 34-6). Problème résolu!

Le sujet de l’article me regardait en face. Sa performance criait à être écrite; un jeune joueur des Saints venait de venir à ma rescousse – tout comme il l’a fait pour son équipe lors du dernier acte de la Grande Finale 2020.

2:51 Dans les derniers instants du match, Tommy Makinson a frappé le poteau en tentant un but de drop, seulement pour que Jack Welsby enchaîne pour tenter un essai. Dans les derniers instants du match, Tommy Makinson a frappé le poteau en tentant un but de drop, seulement pour que Jack Welsby enchaîne pour tenter un essai.

Jack Welsby venait de jouer 80 minutes tout à fait passionnantes au centre pour St Helens; avec 19 courses, courant sur 172 mètres (le plus pour St Helens) et faisant sept pauses de tacle dans le processus (également le plus pour St Helens), marquant un essai et fournissant la contribution clé pour trois autres.

Mais cela ne vous dit pas la moitié. Jack n’a fait que sa 32e apparition pour St Helens le week-end dernier dans cette victoire – après avoir fait ses débuts à la fin de 2018. Il a eu 20 ans à la veille du début de la saison 2021.

James Roby et Jack Welsby célèbrent avec le trophée de la grande finale en 2020

En termes simples, il ne devrait pas encore être accompli ainsi; il ne devrait pas encore être si beau; il ne devrait pas encore être aussi calme. Non seulement il n’a joué qu’une fraction de ce qui devient clair pour tous sera une longue et illustre carrière, mais il n’a pas encore décroché une position dans cette équipe de St Helens.

Il a été invité à jouer deux fois cette saison à l’arrière et deux fois au centre (et vous pouvez ajouter un aile et cinq huitièmes à cette liste de positions si vous regardez la saison dernière) et n’a pas regardé simplement « pas hors de place « , ni » solide « ni » passable « , ni même » bon « ou » génial « . Non, les performances de Jack Welsby jusqu’à présent en 2021 ont été exceptionnelles, exceptionnelles et d’une qualité ridiculement élevée.

1:16 Theo Fages crée l’espace et s’y lance avant de passer à Jack Welsby qui passe. Theo Fages crée l’espace et s’y lance avant de passer à Jack Welsby qui passe.

Je trouve cette constance de qualité la partie la plus impressionnante de la carrière naissante de ce jeune homme. Il avait 19 ans (et, accessoirement, jouant dans le centre cette nuit-là aussi) quand il a remporté la Grande Finale 2020 pour St Helens après le dernier hooter, et serait immédiatement pardonné (et donné plus de temps) s’il avait mal tiré ou a bégayé jusqu’en 2021.

C’est donc un énorme crédit pour Jack et son réseau de soutien, que ce soit dans son club, socialement ou à la maison, qu’il a repris là où il s’était arrêté. Et ce qui est douloureusement évident, c’est qu’il ne le fait pas, ne l’a pas fait ou semble qu’il ne commencera jamais à croire le battage médiatique.

C’est une excellente qualité. Tu fais ce que tu aimes Jack et nous ferons notre travail de ce côté de la clôture. Vous continuez à faire ce que vous faites et laissez à des gens comme moi le soin d’en parler.

De temps en temps dans notre sport, un jeune joueur arrive et vous oblige à le remarquer. Ce n’est pas souvent que je vais faire l’éloge d’un joueur dans la ronde; des numéros d’essai individuels incroyables sur le terrain, oui; des tacles de sauvegarde d’essais du haut de gamme, bien sûr; mais ici je ferai certainement une exception.

Welsby s’intègre parfaitement, dit Jon Wells

Dans une équipe jonchée de noms bien connus de la Super League, avec des internationaux à travers l’équipe et des milliers de matchs de haut niveau d’expérience des deux hémisphères à St Helens, Welsby n’a pas tellement « l’air à sa place » qu’il « s’intègre parfaitement » .

C’est le plus grand compliment que je puisse lui faire.