Jack van Poortvliet dit que l’Angleterre doit éviter de “trop ​​réfléchir” contre le Japon après la défaite de l’Argentine | Actualités du rugby à XV

L’équipe masculine de rugby d’Angleterre est à la tête des messages de bonne chance pour les Red Roses qui affrontent la Nouvelle-Zélande lors de la finale de la coupe du monde à Eden Park.

Jack van Poortvliet insiste sur le fait que l’Angleterre vise à jouer avec la liberté lorsqu’elle évoque l’esprit de sa tournée estivale en Australie pour raviver son automne.

L’équipe d’Eddie Jones accueille le Japon à Twickenham samedi dans le but de fournir une réponse immédiate après une chute 30-29 contre l’Argentine, leur première défaite contre les Pumas depuis 2009.

Sachant qu’ils sont en retard avec la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud dans la série Autumn Nations, ils ont utilisé leurs expériences Down Under en juillet comme source d’inspiration.

La tournée s’est terminée par une victoire 2-1 en série, mais seulement une fois que l’Angleterre s’est remise de l’effondrement de la défaite lors du premier match en produisant une victoire emphatique à indice d’octane élevé à Brisbane qui avait des nuances de la Coupe du monde 2019.

Van Poortvliet, la recrue de 21 ans qui a remplacé son coéquipier de Leicester Ben Youngs au poste de demi de mêlée, pense qu’un départ rapide aidera à dissiper toute hésitation.

"Il y a eu une appréciation des points communs lors des deux premiers tests – celui contre l'Argentine le week-end dernier et celui contre l'Australie. Nous en avons parlé et y avons répondu", a déclaré Van Poortvliet.

“Il y a eu une appréciation des points communs lors des deux premiers tests – celui contre l’Argentine le week-end dernier et celui contre l’Australie. Nous en avons parlé et y avons répondu”, a déclaré Van Poortvliet.

“Nous avons un objectif clair. Nous voulons nous libérer, jouer avec une réelle excitation et nous assurer que nous ne réfléchissons pas trop. Nous voulons être excités par le défi.

“Pour vous libérer, vous devez être sur le devant de la scène et notre défi est de savoir comment pouvons-nous le faire tôt.

“C’est un état d’esprit et pour nous, nous voulons être immédiatement opérationnels et apporter cette physique et cette agressivité réelles.”

L’attaque de l’Angleterre n’a pas réussi à s’enflammer contre l’Argentine, une lacune récurrente qu’il est urgent de corriger avec la Coupe du monde à seulement 12 tests.

L’entraîneur d’attaque Martin Gleeson insiste sur le fait que la plus grande préoccupation n’était pas de terminer les occasions créées et a rejeté l’idée que les joueurs opèrent dans un carcan d’instructions préprogrammées.

"Nous voulons mieux attaquer cette semaine et être un peu plus directs, puis lorsque les opportunités se présentent, nous voulons les saisir", a déclaré Gleeson.

“Nous voulons mieux attaquer cette semaine et être un peu plus directs, puis lorsque les opportunités se présentent, nous voulons les saisir”, a déclaré Gleeson.

“Ce qui est agréable, c’est que nous entrons dans ces domaines et que nous causons des problèmes aux équipes. C’est juste ce dernier petit morceau du puzzle sur lequel nous travaillons.

“Nous travaillons dur là-dessus et je ne pense pas que nous soyons trop loin. Plus les joueurs jouent ensemble et plus ils sont expérimentés, mieux nous deviendrons.

“Personne ne parle jamais d’erreurs ici, personne ne parle jamais de faire des erreurs. Nous voulons être aussi agressifs que possible avec notre attaque. Personne ne dit le contraire, il y a un peu une idée préconçue à ce sujet.

“Nous voulons que les garçons jouent ce qu’ils voient et soient aussi agressifs et déterminés que possible.

“Bien sûr, ils peuvent sortir du scénario. Nous voulons jouer d’une certaine manière, ce que nous construisons depuis l’été, mais si les joueurs voient quelque chose, ils doivent le prendre – nous voulons le prendre.”