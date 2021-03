Lorsque Jade Goody est décédée d’un cancer du col de l’utérus le jour de la fête des mères 2009, c’était son mari Jack Tweed et sa maman Jackiey Budden qui étaient à ses côtés pour lui offrir du réconfort.

Mais le décès tragique de la star de Big Brother à l’âge de 27 ans a été si traumatisant que les deux restent hantés à ce jour.

En 2019, Jackiey a révélé qu’elle dormait toujours avec la nuisette de sa défunte fille et souffrait de « flashbacks », tandis que le veuf Jack – qui n’avait que 21 ans à l’époque – avait également du mal à passer à autre chose.

Avant la mort de Jade, sa romance avec Jack a suscité de nombreuses critiques, beaucoup l’accusant injustement de l’utiliser pour la gloire.

Et sa décision de proposer une proposition après le diagnostic de cancer du col utérin terminal de Jade n’a fait qu’alimenter les soupçons injustes – malgré le fait que le couple était en colère l’un contre l’autre.







En effet, Jade se souvenait toujours du moment exact où elle avait attiré l’attention de Jack sur la piste de danse d’une discothèque d’Essex en 2005.

Il pensait qu’elle était «en forme», il la faisait se sentir timide. Mais quand son compagnon passa le numéro de Jade à Jack, elle ne s’attendait pas à ce qu’il appelle.

Et il ne l’a pas fait. Il faudrait des mois avant que leurs chemins se croisent à nouveau dans le même club.

Impressionné par la façon dont il était bon avec elle et les fils de l’ex-Jeff Brazier, Bobby et Freddy, ils sont rapidement tombés amoureux et Jack a emménagé dans sa maison de 750 000 £ dans l’Essex.

Mais en 2007, les fissures commençaient déjà à apparaître. Enfin, après une série de combats jaloux, Jade a mis fin à leur relation début août 2008.







Le même mois, Jade a été transportée d’urgence à l’hôpital après s’être effondrée suite à des saignements abondants pour la quatrième fois en quatre ans.

Après un barrage de tests – y compris un frottis – les médecins lui ont donné le pouce pour voler en Inde pour la version nationale de Big Brother, où elle espérait se racheter après une dispute sur Celebrity Big Brother.

Mais le deuxième jour, elle a été appelée dans la salle du journal où son agent et consultant de l’hôpital lui a annoncé la terrible nouvelle qu’elle avait un cancer.

De retour au Royaume-Uni, Jack s’est précipité à ses côtés et le 13 février 2009, Jade a reçu la terrible nouvelle que son cancer était en phase terminale et qu’elle n’avait plus que quelques mois à vivre.

Alors qu’elle et Jack sanglotaient sur son lit d’hôpital, il la supplia d’aller en Amérique pour se faire soigner mais elle refusa, ne voulant pas manquer une minute avec ses enfants.

Il a ensuite posé la question et ils ont échangé des bagues au bord de la Tamise le lendemain, Jack se mettant à genoux alors que la frêle Jade rayonnait de son fauteuil roulant.







«J’étais aux anges. J’adore Jack de tout mon cœur et je veux être sa femme plus que tout au monde», aurait-elle dit à des amis.

« Il est dévasté, mais il essaie vraiment de maintenir le cap pour moi. Mais dès qu’il a découvert que j’allais mourir, il a dit: ‘À ce moment-là, nous nous marions. Vous êtes une femme spéciale, je vous aime et Je serais honoré de vous appeler ma femme. Et je m’en fiche si ce n’est que pour quelques semaines. ‘ »

Le 22 février, ils se sont mariés au Down Hall Country House Hotel à Harfield Heath, dans l’Essex, devant 200 invités, dont Richard Madeley, Paul O’Grady et Judy Finnigan.

Mais tandis que la journée la laissait épuisée et épuisée, pour Jade cela l’aidait à trouver la paix dans la tragédie à venir.

«J’ai eu le plus beau jour de ma vie. Maintenant, je suis prête à aller au paradis», a-t-elle dit à OK! magazine.

Elle est décédée deux semaines plus tard.

Mais qu’est-il advenu de Jack après le décès prématuré de sa femme? Des romances ratées de star de télé-réalité à son amour durable pour ses fils et à sa lutte contre l’alcool et la dépression, voici l’histoire de ce qui s’est passé ensuite …

Romance maudite de Chanelle Hayes







Jack a eu avec la star de Big Brother Chanelle, 33 ans, en 2011, mais ils se sont séparés après trois ans, expliquant tous les deux qu’il pleurait toujours Jade.

Jack a récemment raconté comment Chanelle lui rappelait trop sa femme, jusqu’au style de maison dans laquelle elle vivait.

Qualifiant leur relation de « grosse erreur », il a déclaré qu’il cherchait un « remplaçant » pour son amour décédé.

Pour Chanelle, en 2013, elle a confirmé qu’elle avait débranché la prise quand il est devenu clair que Jack avait toujours le cœur brisé.

« Je pense que Jack a très bien fait et je l’admire pour son engagement envers Jade dans la dernière partie de sa vie », a-t-elle tweeté.

«Il est extrêmement clair pour moi que nous n’aurions jamais dû entrer dans une relation alors qu’il était encore si profondément en deuil. Ce fait ne m’a jamais été clair et a toujours été nié par lui, quel que soit le soutien que je lui ai offert.

«Dernièrement, le bilan de cette situation nous a amenés à prendre la décision qu’il reste avec nous alors qu’il n’est pas encore prêt à quitter l’amour de sa vie est tout simplement injuste pour toutes les personnes impliquées.

« Je souhaite à Jack tout le meilleur pour l’avenir et j’espère qu’il parviendra à apprendre à gérer son chagrin et à être enfin heureux. »

Relation avec les fils de Jade









Jack – qui travaille maintenant comme électricien – a vécu avec ses beaux-fils Bobby, maintenant 17 ans, et Freddie, 16 ans, pendant quatre ans et a fait don de sa part de 400000 £ de son OK et de Jade! accord de mariage à leur fonds d’affectation spéciale.

Mais après sa mort, les garçons ont été élevés par leur père Jeff Brazier et leur relation avec Jack – qui a été ouvert sur ses propres luttes – s’est affaiblie.

Cependant, l’année dernière, Jack a déclaré qu’il était revenu en contact avec les garçons qu’il « aimait comme les miens » et que Jeff les avait même emmenés dîner.







«J’ai vu les garçons et je leur parle», a-t-il dit à Closer.

«À une occasion, Jeff est venu avec eux et nous avons déjeuné ensemble en famille, ce qui était vraiment sympa.

« Bobby et Freddie sont devenus des jeunes hommes si charmants et polis. Jade serait si fier d’eux, et Jeff a fait un si bon travail en les élevant. »

Boire et dépression

Dans les mois sombres qui ont suivi la mort de Jade, Jack a déclaré qu’il avait désespérément essayé de « tout bloquer » avec de l’alcool et du cannabis.

Sa mère effrénée a essayé d’amener l’étoile déprimée à consulter, mais il a refusé. À son plus bas niveau, il était suicidaire et dépensait 100 £ par jour en cannabis.

Il a déclaré au Sun: «Je ne savais pas comment y faire face quand j’étais jeune. Je restais juste à la maison, je pensais à Jade, je me mettais à pleurer et je pensais que la seule chose à faire était de sortir et de boire de la vodka.

«J’ai remplacé l’alcool par de l’herbe et il m’a fallu quatre bons mois pour m’en débarrasser, pour me débarrasser de l’habitude de fumer tous les jours – je dépensais 100 £ par jour.»

Il a finalement demandé l’aide d’un médecin qui lui a prescrit des antidépresseurs et, au fil du temps, le nuage a commencé à se dissiper.

Nouvel amour







Après des années de désir pour Jade, Jack a enfin commencé à sortir avec une fille d’Essex qu’il a rencontrée sur Instagram.

S’adressant au Sun, il a déclaré: «J’ai rencontré quelqu’un. C’est une fille vraiment sympa. Nous parlons tous les jours et c’est probablement le plus sérieux que je connaisse depuis Jade. «

Cependant, il y a déjà des problèmes en cours, la paire se disputant un hommage Instagram que Jack a publié à Jade à l’occasion de ce qui aurait été leur 12e anniversaire.

Sur le post qui disait: «Il y a 12 ans, c’était ce jour spécial – tu me manques», il a expliqué que sa petite amie était agacée parce qu’il ne l’avait pas prévenue en premier.







Et il a admis que ce ne serait pas la première fois que ses sentiments pour Jade affectaient ses relations.

«Les filles ont dit dans le passé: ‘Eh bien, vous ne m’aimez évidemment pas et je ne suis pas ici pour être comparé à Jade. Alors appelons ça un jour »», a-t-il poursuivi.

«Donc, j’attends en quelque sorte que cela se produise avec celui-ci, en gros. Je compare tout le monde à Jade et c’est pourquoi je ne peux pas m’installer – ils me jettent toujours dessus à la fin.

Estrangement de Jackiey







Jack et Jackiey étaient tous les deux aux côtés de Jade quand elle est décédée et se sont appuyés l’un sur l’autre pour se soutenir dans les mois qui ont suivi.

Mais l’année dernière, il a révélé qu’ils s’étaient séparés et a lancé un appel public pour qu’elle prenne contact en insistant sur le fait qu’il voulait « désespérément » savoir qu’elle allait bien.

En 2019, Jackiey, une ancienne toxicomane dévastée, a raconté qu’elle dormait toujours avec la nuisette de sa fille pour plus de confort.

«Cela me donne de la force», a déclaré Jackiey au Mirror.

Mais elle a félicité Jack pour son traitement de sa fille, le saluant comme le «meilleur petit ami qu’elle ait jamais eu».

« Il est le seul homme qui ne lui a jamais rien enlevé », a-t-elle déclaré à propos de la star, qui n’a rien reçu dans le testament de Jade.

«Il l’a toujours emmenée en vacances, il a toujours emmené les enfants en vacances. Jack ne le fait pas pour le wonga. Tout le monde pensait que Jack était avec Jade pour de l’argent, mais ce n’est pas vrai.