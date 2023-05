Jack Sweeney lance @DeSantisJet pour suivre l’avion du gouverneur de Floride – NBC New York

Jack Sweeney, l’étudiant de 20 ans qui a déjà été banni de Twitter pour avoir publié les mouvements en temps réel du jet d’Elon Musk, a un nouvel avion en ligne de mire : celui du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Lundi, Sweeney a posté son premier tweet sur le compte @DeSantisJet, qui suit les mouvements du jet officiel de Floride que DeSantis utilise pour les affaires de l’État. Le tracker, comme celui qu’il a créé pour suivre le jet privé de Musk, utilise les informations de vol publiques requises par les autorités de l’aviation.

Dans une interview avec l’Associated Press, Sweeney a déclaré qu’il prévoyait également de suivre les vols DeSantis sur d’autres avions privés une fois qu’il pourra les identifier.

Comme la version remaniée de Sweeney de son tracker Musk @elonjet, le tracker Twitter DeSantis signale les mouvements avec un délai de 24 heures. Ce retard est conforme à un changement de règle Twitter imposé peu de temps après que la société a suspendu le compte de suivi Musk original de Sweeney en décembre. Cela s’est produit peu de temps après que le PDG de Tesla a acheté la plate-forme de médias sociaux pour 44 milliards de dollars. Le compte Twitter de Sweeney a ensuite été restauré.

Un étudiant de l’Université de Floride centrale a initialement construit un bot pour suivre le jet privé d’Elon Musk. Le jeune de 19 ans applique maintenant ce même algorithme aux oligarques russes.

En s’appuyant sur des données publiques, le traqueur de Sweeney contourne également une loi de Floride signée par DeSantis le 11 mai qui oblige les forces de l’ordre de l’État à garder secrets les dossiers de voyage du gouverneur.

Sweeney, qui est étudiant à l’Université de Floride centrale, suit une variété d’autres jets privés utilisés par des politiciens, des magnats de la technologie et des célébrités. Cette liste comprend l’ancien président Donald Trump; Jeff Bezos, Bill Gates et Mark Zuckerberg ; et Taylor Swift et Kim Kardashian.

Comme ses autres comptes de suivi, le tracker DeSantis de Sweeney apparaît sur une variété de plateformes sociales allant de Facebook et Instagram à des sites plus petits tels que Telegram, Mastodon et Nostr. Son tracker Musk utilise également des comptes sur BlueSky, une alternative Twitter naissante, et Truth, un réseau social fondé par Trump. Seuls les trackers basés sur Twitter présentent le délai de 24 heures.

Sweeney a déclaré que DeSantis « devient simplement quelqu’un que les gens veulent connaître ». Le républicain de Floride a depuis longtemps donné des signes de préparation pour se présenter à la présidence aux élections de 2024, où il affronterait Trump et plusieurs autres candidats annoncés.

L’AP a rapporté mardi que DeSantis prévoyait de lancer sa campagne présidentielle dans une conversation Twitter Spaces avec Musk mercredi, citant deux personnes au courant de la décision.